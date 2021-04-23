Вышла Android 12 Developer Preview 3

Новая версия Android пока ориентирована исключительно на разработчиков. Выпуск очередной крупной сборки Android 12 Developer Preview 3 состоялся, и в ней немало новшеств.

В новой версии предлагает ряд инструментов для разработчиков приложений, призванных улучшить пользовательское окружение:

Более богатая тактильная отдача. В Android 12 введена поддержка более выразительных эффектов, например, на низкой частоте: современные вибромоторы имеют расширенный рабочий спектр, позволяющий разработчикам создавать более информативную тактильную обратную связь для событий пользовательского интерфейса;

В Android 12 введена поддержка более выразительных эффектов, например, на низкой частоте: современные вибромоторы имеют расширенный рабочий спектр, позволяющий разработчикам создавать более информативную тактильную обратную связь для событий пользовательского интерфейса; Более гибкие резервные копии. Разработчики теперь могут устанавливать различные правила (включая требования к шифрованию) для облачных резервных копий и передачи данных от устройства к устройству — например, большие файлы могут быть исключены из первого метода, но включены во второй;

Разработчики теперь могут устанавливать различные правила (включая требования к шифрованию) для облачных резервных копий и передачи данных от устройства к устройству — например, большие файлы могут быть исключены из первого метода, но включены во второй; Новый стиль уведомлений о входящих, исходящих и фоновых вызовах с целью обеспечить единообразие и согласованность всех приложений для набора номеров, видеозвонков. Они выводятся в верхней части панели уведомлений, поддерживают несколько стандартных и пользовательских действий и по желанию могут содержать аватары и допускать особые стили текста и цветных кнопок.

Другие изменения включают в себя разрешение сторонним приложениям в полной мере использовать преимущества датчиков камер Quad/Nine Bayer и улучшения в области кодирования видео. Существуют оптимизации производительности машинного обучения, а также добавлена возможность обновлять драйверы ускорителей ИИ без обновления ОС — ранее та же возможность была реализована для графических драйверов.

Google планирует выпустить ещё три бета-версии новой мобильной ОС, после чего — ещё одну сборку, а потом, до конца этого года, предоставить первым счастливчикам возможность установить Android 12 на аппараты Pixel и другие поддерживаемые смартфоны.