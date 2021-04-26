Цена биткоина снова растет

Цена биткоина снова подскочила после недавнего падения до минимума за несколько недель и за ночь повысилась на шесть тысяч долларов.

По данным криптобиржи Coindesk, к 11:00 понедельника, 26 апреля, стоимость самой популярной криптовалюты поднялась на 7,3 процента — до 53,4 тысячи долларов за монету на момент написания новостной заметки.

В пятницу, 23 апреля, цена биткоина упала ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов. За несколько дней до падения криптовалюта достигала исторического максимума — 64 870 долларов за монету.

 

 

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Источник: 

lenta.ru

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Опубликовал: KVbot,

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