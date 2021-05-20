Microsoft окончательно "похоронит" Internet Explorer

Начиная с 15 июня 2022 года, спустя более четверти века после релиза первой версии, Microsoft перестанет поддерживать Internet Explorer. Представитель компании заявил, что заменой архаичному браузеру является новое приложение, основанное на движке Chromium.

Те пользователи, которые, по каким-то причинам, до сих пор нуждаются в Internet Explorer, смогут использовать "режим IE" в Edge. С его помощью можно получать доступ к устаревшим сайтам и элементам ActiveX. Microsoft обещает поддержку этого режима минимум до 2029 года.

Microsoft поэтапно выводит из оборота устаревший браузер. С конца прошлого года он перестал работать с Microsoft Teams, а с 17 августа 2021 г. не будет соединяться с сервисами Office 365, OneDrive, Outlook и другими.