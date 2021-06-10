Вышла вторая бета-версия ОС Android 12

Google запустила первую бета-версию Android 12 на мероприятии Google I/O в прошлом месяце. Теперь разработчики получили доступ ко второй тестовой версии операционной системы. В ней Google продолжила улучшать опыт взаимодействия и пользовательский интерфейс Android 12.

Одним из главных изменений стала замена кнопки «Wi-Fi» в панели быстрых настроек на кнопку «Интернет». Нажав на неё пользователь получит возможность активировать соединение Wi-Fi, выбрать другую сеть или переключиться на использование сотовых данных. Владельцы устройств с двумя SIM-картами также получат возможность изменить предпочитаемого оператора.

Ещё одно изменение связано с панелью управления конфиденциальностью. Теперь она предоставит пользователям удобный интерфейс, позволяющий отслеживать, какие приложения и как используют их персональные данные. Функция также даст пользователям возможность узнать, с какой целью ПО запросило доступ к их личной информации. Тем не менее, для того, чтобы новая функция работала, разработчики приложений должны будут соблюдать рекомендации Google.

Теперь в Android 12, по аналогии с iOS 14, будут отображаться индикаторы активности микрофона и камеры устройства, когда их задействуют приложения. Также система будет информировать пользователей о запросах приложений на доступ к буферу обмена.

Не забыла Google и о разработчиках. Вместе с Android 12 они получат ряд новых инструментов, которые позволят улучшить впечатления от использования ПО, вплоть до реализации более глубокой тактильной отдачи. Android 12 Beta 2 уже можно загрузить с веб-сайта Google для разработчиков.