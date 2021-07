Новые игровые мониторы серии AOC GAMING G3 с частотой 165 Гц и изгибом экрана 1000R

Компания AOC, производитель компьютерных аксессуаров и мировой бренд игровых мониторов номер один, переименовала весь свой игровой сегмент под бренд AGON by AOC. AGON by AOC будет охватывать все продукты AOC связанные с играми, начиная от игровых мониторов до игровых гарнитур, механических клавиатур, игровых мышек, ковриков и многого другого для геймеров всех уровней в трех категориях.



Самые первые модели, которые будут выпущены под новым названием, будут из серии G3 в рамках новой игровой категории продукции AOC. Пять новых дисплеев G3 имеют диагональ от 27 дюймов (68,6 см) до 32 дюймов (80 см) и 34 дюймов (86,4 см). Все модели имеют мощный изгиб экрана 1000R, частоту обновления 165 Гц, а также дизайн с ультратонкими рамками с трех сторон экрана. Изогнутая серия G3 дополнит и улучшит отмеченную наградами серию G2 моделями с более высокой частотой обновления, но не заменит её полностью.



«С ребрендингом нашего игрового сегмента под эгидой «AGON by AOC» мы собираемся улучшить наше всеобъемлющее игровое портфолио, сделав его более согласованным и упорядоченным. Наше видение представляет собой фантастический мир, в котором геймеры всех категорий (от обычных игроков до хардкорных, конкурентоспособных киберспортсменов) соберутся вместе и продемонстрируют лучшие из своих способностей, усиленные продуктами, которые лучше всего им подходят», - рассказал Штефан Зоммер, руководитель отдела глобального маркетинга AOC.



Новая лига AGON by AOC уже здесь, и ее число растет. Битва впереди, трубит боевой рог, и пришло время взять снаряжение и покинуть зону комфорта для предстоящих приключений. Искатели приключений готовы проложить свой собственный путь, свернуть с проторенной дороги и следовать зову своего сердца. В конце концов, невозможно увидеть чудеса и красоту неизведанных миров, если не отважиться их исследовать, верно? – Если только… вы делаете это, не выходя из своего дома, глядя сквозь яркое завораживающее окно на виртуальные поля сражений.

Игровое пространство полностью изменилось за несколько лет. Частота обновления (144 Гц+) и изогнутые дисплеи обеспечивают высокую производительность и вовлеченность, что позволяет геймерам чувствовать себя максимально погруженными в игру и быть лучшими среди конкурентов.



Серия G3 от AOC продолжает нести эстафету полюбившейся серии G2, предлагая геймерам всё, что им нужно для успеха в игре.



«G2 очень быстро стала одной из самых популярных серий мониторов, и мы очень благодарны нашим клиентам за их доверие. Поэтому мы с гордостью и воодушевлением запускаем серию G3 и уверены, что создали достойное дополнение к линейке AOC GAMING. Вы должны лично ощутить потенциал изогнутого экрана (1000R), позволяющий максимально погрузиться в игровой процесс», - рассказал Сезар Рейес Акоста, менеджер по игровым продуктам и руководитель группы ИТ-аксессуаров и сенсорных мониторов в AOC Europe.

Серия G3 характеризуется более изогнутым экраном (1000R) во всех моделях по сравнению с мониторами серии G2 с изгибом 1500R. Для игр от первого лица, таких как шутеры, RPG, гонки и симуляторы, такой резкий изгиб превращает монитор в нечто большее, чем просто окно в виртуальные миры. Игра на дисплеях с изгибом 1000R, которые полностью охватывают периферическое зрение, похожа на виртуальную реальность за рабочим столом, в которую можно погружаться без негативных последствий.



Все модели серии G3 оснащены панелями VA, обеспечивающими частоту обновления 165 Гц, что немного выше общего игрового стандарта 144 Гц. Кроме того, настройка Motion Blur Reduction сокращает время отклика пикселей до 1 мс (MPRT), поэтому геймеры будут получать быструю визуальную обратную связь без отвлекающих артефактов. Мониторы также оснащены поддержкой Adaptive-Sync, что обеспечивает геймерам плавное изображение без разрывов. Кроме того, все модели имеют очень низкую задержку ввода, поэтому действия пользователей можно увидеть на экране почти мгновенно, без какой-либо заметной задержки обработки.



Новое программное обеспечение G-Menu позволяет геймерам настраивать параметры своих мониторов простыми кликами мыши, не касаясь никаких кнопок на своих мониторах. Кроме того, режим Low Blue Light и технология FlickerFree помогают геймерам беречь свое зрение.



Визуально панели VA создают насыщенные, яркие цвета с исключительным показателем контрастности и глубоким черным цветом, которые отлично подходят для просмотра фильмов или игр с затемненными сценами, а их широкие углы обзора 178°/178° означают, что друзья и семья могут присоединиться к веселью.

Разработанный специально для любителей гоночных симуляторов, AOC CU34G3S имеет 34-дюймовую панель VA с соотношением сторон 21:9. Четкость сверхширокого разрешения WQHD (3440x1440) в сочетании с изгибом 1000R заполняет периферийное зрение пользователей и создает эффект инкапсуляции, который делает ваш игровой опыт еще более захватывающим. Регулируемая по высоте, повороту и наклону подставка обеспечивает эргономичное использование для длительных игровых сессий, в то время как два динамика мощностью 5 Вт обеспечивают насыщенный звук.



Для FPS, action/RPG или любых других жанров AOC также предлагает два монитора серии G3 с диагональю 31,5 дюйма и два – 27 дюймов. Разные модели поставляются с вариантами разрешения Full HD и QHD.



31,5-дюймовый AOC CQ32G3SU и 27-дюймовый CQ27G3SU оснащены панелью с разрешением QHD (2560x1440), которая обеспечивает отличную четкость при более распространенном соотношении сторон 16:9. Прочная и гладкая подставка не занимает много места на столе и имеет отверстие для аккуратной укладки кабеля. Монитор также регулируется по высоте, наклону и повороту, что делает его эргономичным в использовании во время длительных игровых сессий. Модель 31,5 дюйма оснащена двумя динамиками мощностью 5 Вт, в то время как версия 27 дюймов оснащена двумя динамиками мощностью 3 Вт.



Другие мониторы серии G3 это 31,5” C32G3AE и 27” C27G3U, оба с разрешением Full HD (1920x1080). В зависимости от игр и оборудования пользователей, игры с разрешением Full HD могут быть оптимальным выбором. Не все игры требуют максимально высокого разрешения, чтобы наслаждаться ими или быть конкурентоспособными в них. Для некоторых геймеров скорость намного важнее, и достижение высокой частоты кадров при разрешении QHD и выше также является сложной задачей для ПК низкого или среднего уровня. Обладая частотой обновления 165 Гц и MPRT 1 мс, а также технологией Adaptive-Sync, которая устраняет разрывы и зависания изображения, эти модели являются самыми доступными из всех и идеально подходят для экономных геймеров, желающих улучшить качество игрового процесса. Более крупный 31,5-дюймовый C32G3AE поставляется с базовой подставкой с опорой для наклона и двумя динамиками мощностью 5 Вт, а 27-дюймовый C27G3U поставляется с эргономичной регулируемой по высоте подставкой и двумя динамиками мощностью 3 Вт.



Первые модели серии G3, AOC CU34G3S, CQ32G3SU, C32G3AE, уже доступны по рекомендованной цене MSRP 2119, 1399 и 1089 белорусских рублей соответственно, в то время как другие модели – CQ27G3SU, C27G3U – будут доступны с сентября 2021 года по цене 1249 и 1029 белорусских рублей.