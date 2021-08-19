Google начала массовое распространение новой Fuchsia OS

Компания Google начала массовое распространение своей новой операционной системы Fuchsia OS, которую изначально представили больше четырёх лет назад.

В мае Fuchsia OS стала доступна для избранных умных колонок Google Nest Hub. А теперь все существующие Google Nest Hub первого поколения автоматически получат его. Апдейт заменяет существующую операционную систему устройства на Fuchsia OS. Сейчас это уже не превью, а стабильные релиз.

Напомним, Nest Hub — это умная колонка с поддержкой Google Assistant и большим 7-дюймовым дисплеем. Устройство дебютировало в 2018 году и работало под управлением Cast OS, операционной системы на базе Linux.

В отличие от Android и Chrome OS, основанных на Linux, Fuchsia OS создана с нуля и использует новое микроядро под названием Zircon.