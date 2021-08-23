Wargaming Forge открывает набор на бесплатные курсы по четырем направлениям

К началу учебного года Wargaming открывает новый сезон курсов образовательной программы Wargaming Forge. Менторами курсов будут самые опытные профессионалы, работающие над World of Tanks и другими проектами компании.

Программы по направлениям «Front-End Engineering», «Game Design», «UI/UX Design» и «2D Art» по традиции будут бесплатными, а в соответствии с требованиями времени — дистанционными, так что поступить на них могут не только минчане.

Прием заявок на направления «Front-End Engineering», «Game Design» и «UI/UX Design» будет открыт с 23 августа по 12 сентября. Направление «2D Art» откроется в сентябре, конкретную дату старта сбора заявок можно будет узнать на сайте Wargaming Forge. Занятия будут проводиться с октября по декабрь 2–3 раза в неделю по вечерам.

Узнайте все об условиях приема на новые курсы Wargaming Forge и содержании занятий, а также познакомьтесь с менторами можно по ссылке.