Релиз стабильной версии ОС Android 12 состоится в начале октября

Компания Google давно выпускает бета-версии новой операционной системы Android 12, но официальной премьеры стабильной версии ОС до сих пор не произошло. По последним данным, компания уже выпустила пятую и последнюю «бету», а полностью готовая сборка будет доступна через несколько недель.

Хотя официальные данные до сих пор отсутствуют, известный портал XDA-Developers сообщил о премьере новой стабильной Android уже 4 октября. Исходный код ОС Android 12 разместят на площадке Android Open Source Project (AOSP) и, вероятно, смартфоны Google Pixel.

Не исключено, что окончательная дата релиза ещё изменится — сама Google не публиковала анонсов. Но, судя по прежним релизам, компания даже немного запаздывает с выпуском стабильной Android 12, вероятно — из-за сложностей с организацией рабочего процесса в пандемию.

В отличие от некоторых предыдущих версий, новая Android серьёзно пересмотрена — изменятся как интерфейс, так и система обеспечения безопасности смартфонов. Как известно, бета-версия Android 12 уже доступна для смартфонов Pixel, выпускаемых самой Google, а также некоторых моделей ведущих брендов, включая Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus, Asus и Samsung.

По некоторым данным, Google уже работает и над очередным обновлением ОС. Речь идёт не о выпуске Android 13, а, вероятнее всего, Android 12.1 — вскоре после появления в продаже смартфонов Pixel 6. Примечательно, что последнее «частичное» дополнение было несколько лет назад — речь идёт об Android 8.1 Oreo. После этого выпускались только «полные» версии операционной системы.