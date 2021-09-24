Белорус стал победителем чемпионата по программированию VK Cup

ВКонтакте наградила победителей чемпионата VK Cup. В этом году он впервые объединил четыре направления: к олимпиадному программированию добавились дизайн интерфейсов, мобильная разработка и машинное обучение. Лидеры этих треков разделили общий призовой фонд 2 752 512 рос. рублей — в двоичной системе счисления это число 1010100000000000000000, сообщает пресс-служба VK.

Финал VK Cup прошёл 1 ноября. В нём участвовали по 40 лидеров каждого направления. Они должны были встретиться в Санкт-Петербурге, однако из-за пандемии итоговый раунд дважды переносился и в конце концов Команда ВКонтакте решила провести его онлайн.

Белорус Геннадий Короткевич из Гомеля одержал победу в треке Engine (олимпиадное программирование). Ранее Геннадий многократно выигрывал чемпионат по спортивному программированию от Яндекса, соревнование Google Code Jam и чемпионат Facebook Hacker Cup.

Всего заявки на участие в VK Cup подали 3 932 человека: самым популярным стало олимпиадное программирование, а на втором месте — трек для ML-разработчиков.