Mozilla выпустила Firefox 93

Mozilla обновила свой браузер Firefox до версии 93. Свежее обновление содержит довольно много новых функций, которые должны улучшить производительность и безопасность браузера. Одним из изменений в этом обновлении является появление поддержки изображений в формате AVIF, который обеспечивает значительную экономию трафика по сравнению с существующими форматами изображений.

Что касается безопасности, Firefox 93 теперь автоматически пытается предотвратить загрузку файлов с незащищённых HTTP-адресов. Mozilla расценивает такие загрузки как серьёзную угрозу безопасности, которая может позволить злоумышленнику взломать пользовательскую систему. При попытке загрузить файл из небезопасного места пользователь будет предупреждён о риске и получит предложение удалить файл, хотя также будет предоставлена возможность разрешить загрузку.

Что касается конфиденциальности, Firefox 93 поставляется с функцией SmartBlock 3.0, которая пытается заблокировать сторонние трекеры, отслеживающие действия пользователя в интернете, при этом стараясь не нарушать работу веб-страниц. Кроме того, пользователи компьютеров на Windows с критически малым объёмом оперативной памяти получат доступ к функции выгрузки вкладок. Браузер будет выгружать их из памяти в зависимости от времени последнего доступа. Mozilla заявляет, что этот метод уменьшит количество сбоев Firefox из-за нехватки оперативной памяти.

Другие улучшения включают поддержку заполнения форм во встроенном инструменте Firefox для просмотра PDF. Кроме того, пользователи macOS будут получать предложение завершить установку, если они запускают браузер из смонтированного .dmg-образа, чтобы предотвратить потерю данных. Это сообщение будет отображаться только при первом таком запуске, чтобы не раздражать пользователей, использующих Firefox таким образом намеренно.

Пользователи, которые уже используют браузер Mozilla, получат обновление автоматически. Все остальные могут загрузить его с официального веб-сайта Firefox.