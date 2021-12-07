В России запущен аналог GitHub и GitLab для хранения кода и работы с ним

Компания «Ресолют» завершила бета-тестирование и объявила о широкой доступности GitFlic — первого в России облачного сервиса для хостинга исходного кода программных решений и их совместной разработки. Платформа подходит как для размещения проектов Open Source, так и для хранения приватных репозиториев.

Сервис GitFlic построен на базе системы контроля версий Git и является аналогом популярных американских площадок GitHub и GitLab, которые в данный момент времени, следуя санкциям США, ограничили доступ к своим ресурсам для некоторых российских компаний и вузов. GitFlic нивелирует риски возможного отключения России от зарубежных хранилищ кода и предлагает отечественным софтверным компаниям альтернативу в выборе поставщика услуг для размещения исходного кода своих технологических решений. При этом хранение данных осуществляется в расположенных на территории РФ сертифицированных дата-центрах, соответствующих требованиям надёжности уровня Tier III по классификации Uptime Institute.

В основу GitFlic положена единая экосистема управления проектами — все функциональные части сервиса по факту являются одним целым, что позволяет упростить и автоматизировать процесс программирования и управления разработкой софтверных продуктов. Сервис поддерживает работу в командах (как публичных, так и приватных), позволяет назначать пользователям роли в проекте и гибко конфигурировать права доступа, создавать запросы на слияние веток и использовать для дополнительной защиты аккаунта двухфакторную авторизацию от Google. Платформа также предлагает инструменты для создания публичных и закрытых репозиториев. Открытые хранилища кода отлично подходят для размещения исходных кодов и готовых библиотек свободно распространяемого ПО. Приватные проекты доступны только по приглашению, а для подключения к ним необходим SSH-ключ, обеспечивающий простой, но при этом очень безопасный способ входа в систему.

В скором времени GitFlic сможет предложить ещё больше функций и инструментов для полного цикла разработки ПО. В частности, в сервисе станут доступны средства контроля и управления процессами разработки (трекер задач), статический анализ кода и система отслеживания ошибок, встроенные инструменты непрерывной интеграции и развёртывания (CI/CD), собственная wiki-система, механизм рассылки уведомлений в Telegram, возможность отмечать комментариями участки кода, требующие дополнительного внимания, внутренний мессенджер, автозапуск приложений в облаке, а также прочие востребованные в профессиональной среде функции.

Отличительной особенностью GitFlic является ценовая политика предоставляемых услуг, стоимость которых существенно ниже, чем у зарубежных конкурентов. На данный момент в сервисе доступны два тарифных плана: бесплатный (подходит для Open Source-проектов и приватных репозиториев с командой до 5 человек) и платный стоимостью 250 рублей в месяц за пользователя (подходит для размещения приватных репозиториев в команде более 5 человек, при этом количество пользователей в команде не ограничено). Линейка тарифов будет расширяться по мере внедрения новых функций GitFlic.

В компании «Ресолют» уверены, что в перспективе GitFlic станет не только платформой для хранения кода и работы с ним, а полноценным сообществом разработчиков и просто людей, которые любят заниматься программированием, как в качестве хобби, так и основного заработка. Именно в объединении профессионального сообщества и неравнодушных к миру Open Source людей заключатся ключевая парадигма GitFlic.

Ну и, наконец, ещё одной важной составляющей сервиса является возможность использования GitFlic в образовательной среде — университетах и вузах, имеющих кафедры программирования или разработки ПО. Платформа может применяться с целью автоматизации процессов обучения основам программирования и позволяет решать задачи, связанные с выдачей студентам практических заданий и их последующей оценкой, проверкой готовых решений на работоспособность, качество и уникальность использованного кода (так называемый анализ на плагиат). Формирование сообщества разработчиков должно начинаться с учебной скамьи, убеждены разработчики GitFlic.