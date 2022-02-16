IDC: затраты в сфере ИИ в 2022 году увеличатся почти на 20 %

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала прогноз по мировому рынку решений в области искусственного интеллекта (ИИ). В рассмотрение берутся программные продукты, аппаратное обеспечение и различные сервисы.

В прошлом году, по оценкам, затраты в области ИИ составили в общей сложности около $362 млрд. В нынешнем году ожидается 19,6-процентный рост. Если этот прогноз оправдается, объём отрасли достигнет $433 млрд. В 2023-м рынок преодолеет отметку в $500 млрд.

В категории программных продуктов на ИИ-приложения в первой половине прошлого года пришлось 47 % расходов. Далее идёт системное инфраструктурное ПО с долей около 35 %.

В области ИИ-сервисов всевозможные IT-услуги в первом полугодии 2021-го принесли $18,4 млрд выручки. Рост здесь составил 20,4 % в годовом исчислении. Прогнозируется, что в 2025-м расходы достигнут $52,6 млрд.

Что касается аппаратного обеспечения, то на него в 2022 году придётся 5 % от общих затрат в области ИИ. Рост в годовом исчислении ожидается на уровне 24,9%. Основную часть выручки принесут ИИ-серверы.