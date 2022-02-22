Количество DDoS-атак достигло рекордного уровня

В четвёртом квартале 2021 года исследователи «Лаборатории Касперского» зафиксировали рекордное число DDoS-атак за всю историю наблюдений компании за этой угрозой. Количество атак в указанный период выросло на 52% относительно предыдущего квартала и более чем в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

DDoS-атаки — серьёзная угроза для организаций, которые предоставляют онлайн-услуги. В ходе них злоумышленники отправляют на атакуемый веб-ресурс большое количество запросов с целью превысить способность сайта обрабатывать их все и помешать его корректной работе. Подобные атаки могут длиться по несколько дней, вызывая крупные сбои в работе организаций.

По данным «Лаборатории Касперского», есть несколько причин такого взрывного роста. Во-первых, последние три месяца каждого года традиционно богаты на DDoS. В конце года возрастает активность онлайн-ретейлеров, наступает время экзаменов у школьников и студентов — всё это ведет к росту количества атак. Во-вторых, объём рынка DDoS обратно пропорционален рынку криптовалют. Это связано с тем, что мощности для организации DDoS-атак и майнинга криптовалют взаимозаменяемы — владельцы ботнетов склонны перенаправлять мощности на майнинг при росте цен на криптовалюты и на DDoS при их падении. Последнее и наблюдали специалисты в четвёртом квартале.