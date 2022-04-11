США исключили веб-сервисы из санкционного списка

Минифин США опубликовал документ, согласно которому россияне, в том числе и попавшие под персональные санкции, смогут пользоваться американскими коммуникационными веб-сервисами, включая их премиум-версии, а также обслуживать принадлежащие им доменные имена у американских регистраторов.

Ведомство издало так называемую генеральную лицензию, действие которой распространяется на неограниченный круг лиц, разрешающую попавшим под санкции компаниям и гражданам неограниченно пользоваться американскими коммуникационными сервисами. К ним относятся мессенджеры, службы электронной почты, социальные сети, а также хранилища файлов.

Действие документа также распространяется на премиум-версии данных сервисов: видеосвязь Zoom, облачное хранилище Dropbox, расположенный в юрисдикции США веб-хостинг, а также оплату регистрации и продления доменных имён, например, в GoDaddy.

Недавно также стало известно, что Белый дом исключил из санкционного списка американские компании, выпускающие телекоммуникационное оборудование и предоставляющие соответствующие услуги — им было рекомендовано не уходить с российского рынка.