Компания Google выпустила третью общедоступную бета-версию Android 13 и заявила, что она достигла стабильной стадии.

Это означает, что Google теперь будет вносить лишь последние штрихи вплоть до окончательного релиза Android 13. Разработчики сервисов и ПО могут спокойно использовать эту версию Android 13 для тестирования своих продуктов.

Интересно, что Android 13 потребовалось на два месяца меньше, чем Android 12, чтобы достигнуть этого рубежа. Напомним, первая предварительная версия Android 13 для разработчиков дебютировала в феврале, первая общедоступная бета-версия — в апреле, а вторая общедоступная бета-версия — в мае. Впрочем, стоит отметить, что Android 13 представляет собой менее амбициозное обновление по сравнению с Android 12.

Google официально предлагает Android 13 Beta 3 для установки на такие смартфоны, как Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G), Pixel 4a, Pixel 4 XL и Pixel 4.