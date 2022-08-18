«Лаборатория Касперского» создаёт экосистему для мониторинга гражданских беспилотников в городском воздушном пространстве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В её основе лежат технологии по обнаружению гражданских беспилотников Kaspersky Antidrone. Среди нововведений, которые появятся в решении, — возможность интеграции с системами регистрации дронов, полётов и с аэропортами.

Экосистема «Лаборатории Касперского» позволяет использовать широкий спектр аппаратных сенсоров для сканирования воздушного пространства, обнаружения и классификации летательных объектов. При этом она даёт возможность не только увидеть и категоризировать дрон, но и определить местоположение пилота. Если квадрокоптер потенциально опасен, оператор может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку.

Гибкость программного обеспечения Kaspersky Antidrone позволяет добавлять новые, дополнительные сенсоры. Это значительно расширяет возможности продукта, ведь его можно совмещать с большинством аппаратных решений по обнаружению и классификации дронов, что особенно актуально в городской среде.