«Лаборатория Касперского» создаёт экосистему для мониторинга гражданских беспилотников в городском воздушном пространстве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
В её основе лежат технологии по обнаружению гражданских беспилотников Kaspersky Antidrone. Среди нововведений, которые появятся в решении, — возможность интеграции с системами регистрации дронов, полётов и с аэропортами.
Экосистема «Лаборатории Касперского» позволяет использовать широкий спектр аппаратных сенсоров для сканирования воздушного пространства, обнаружения и классификации летательных объектов. При этом она даёт возможность не только увидеть и категоризировать дрон, но и определить местоположение пилота. Если квадрокоптер потенциально опасен, оператор может отправить его к точке взлёта на мягкую посадку.
Гибкость программного обеспечения Kaspersky Antidrone позволяет добавлять новые, дополнительные сенсоры. Это значительно расширяет возможности продукта, ведь его можно совмещать с большинством аппаратных решений по обнаружению и классификации дронов, что особенно актуально в городской среде.
Программное обеспечение «Лаборатории Касперского» позволяет практически любой системе обнаружения беспилотных воздушных судов стать частью более крупной, масштабной сети. Например, его можно интегрировать в систему безопасности предприятий, или сделать частью системы умного города, чтобы использовать для анализа трафика беспилотников. В ходе пилотных проектов во второй половине 2021 года — первой половине 2022 года решение «Лаборатории Касперского» зафиксировало более 500 полётов дронов в воздушном пространстве Москвы.
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