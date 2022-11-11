RuStore стал обязательным для предустановки на смартфоны в России

Правительство России пополнило перечень программ, обязательных для предварительной установки на продаваемые в 2023 году мобильные устройства, магазином приложений RuStore — он заменит APP List для доступа к социально значимым ресурсам.

«Отечественный единый магазин приложений RuStore включён в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Это позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений», — говорится на сайте правительства.

О планах правительства внести RuStore в список обязательных мобильных приложений стало известно ещё в мае, когда в Минцифры подготовили соответствующий законопроект. Таким образом, в 2023 году обязательными будут «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», «Яндекс.Диск», голосовой помощник «Маруся», ICQ, «Почта Mail.ru» и «Новости Mail.ru», OK Life, «ВКонтакте» и «Одноклассники», 2ГИС, Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», ПО «Лаборатории Касперского» и сервиса «ЛитРес».