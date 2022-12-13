Команда БГУ выступит в финале Чемпионата мира по программированию среди студентов (ICPC World Finals) 2022/2023. В ее состав вошли четверокурсник факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) Даниил Денгалёв, магистранты Ефим Климашевский и Антон Палюхович. Такого права ребята удостоены по результатам полуфинала состязания, который завершился 7 декабря в Санкт-Петербурге. Программисты решили 8 задач из 12 предложенных. В течение пяти часов участники разрабатывали алгоритм, доказывали его правильность и оптимальность, писали программу на одном из языков программирования и проверяли результат в автоматизированной тестирующей системе. Об этом сообщается на сайте вуза.

Команда БГУ состязалась среди вузов региона Северной Евразии (NERC), куда входят высшие учебные заведения Беларуси, России, Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Всего в полуфинале выступили около 280 сборных. Из их числа в финал прошли студенты 12 вузов. Среди них представители Московского физико-технического института, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургского государственного университета, Университета ИТМО, Казахстанско-Британского технического университета и др. Беларусь также представит Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники.

Всего сборные БГУ завоевали 6 дипломов: один первой степени, три диплома второй степени и два диплома третьей степени.

Тренерами сборных БГУ выступили заведующий кафедрой дискретной математики и алгоритмики ФПМИ Владимир Котов, старшие преподаватели этой же кафедры Иван Лукьянов и Денис Ким и старший преподаватель кафедры вычислительной математики Алексей Толстиков.

Финал чемпионата мира состоится в ноябре 2023 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет). Это будет уникальный сдвоенный финал. На одну арену выйдут победители двух сезонов 2021/2022 и 2022/2023. В соревновании сезона 2021/2022 БГУ представит команда выпускников ФПМИ Михаил Наталевич, Александр Керножицкий и Станислав Титенок.