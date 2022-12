Гид по подаркам для геймеров от AGON by AOC

Сезон праздников и торжеств не за горами, и это идеальное время, чтобы приобрести новый монитор или игровой аксессуар для игровой станции. Компания AGON by AOC собрала несколько предложений для геймеров, чтобы усовершенствовать их игровые установки. Независимо от того, какие новогодние планы на подарки есть у геймеров, для тех, кто хочет в подарок новый экран, наши новогодние «разрешения» будут высокими и четкими.

Получите преимущество благодаря высокой частоте обновления кадров

AGON by AOC - настоящий геймерский бренд, что подтверждается сотрудничеством с крупнейшей киберспортивной командой G2 Esports. AGON by AOC предлагает мониторы или игровые аксессуары не только для казуального геймера, который расслабляется после работы за парой соревновательных матчей battle royale, играет в гоночный симулятор или футбол со своими друзьями, но и для профессиональных киберспортсменов, которые соревнуются на самом высоком уровне и зарабатывают игрой себе на жизнь.

Игровой процесс при любом бюджете

AGON by AOC предлагает два монитора с разрешением Full HD: 24G2SAE с диагональю 24 дюйма и 27G2SAE с диагональю 27 дюймов. Мониторы с частотой обновления кадров 165 Гц и матрицами с высокой контрастностью позволяют одновременно решать задачи, связанные с офисной работой, и играть в соревновательные игры. Благодаря времени отклика 4 мс GtG и 1 мс MPRT в сочетании с поддержкой технологий AMD FreeSync Premium и Adaptive-Sync, динамичные действия будут четкими и плавными, а высокая частота обновления кадров позволит геймерам быстрее улавливать движения противника и реагировать, чтобы одержать над ним верх. Прочная подставка с возможностью наклона или крепление VESA обеспечивают большую универсальность практически в любых условиях. Геймеры, которым нужны мониторы с точными по цвету IPS-матрицами для создания контента, стриминга и прочего, могут выбрать модели 24G2SPU и 27G2SPU, отличающиеся частотой обновления кадров 165 Гц, GtG 4 мс, MPRT 1 мс, а также эргономичной подставкой.

Еще быстрее и интеллектуальнее

Геймерам, соревнующимся в киберспортивных дисциплинах, может потребоваться более высокая частота кадров. AOC GAMING 25G3ZM/BK оснащен высокопроизводительной VA-матрицей с частотой обновления кадров 240 Гц, временем отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT. Благодаря этому геймеры будут получать самую актуальную визуальную информацию из игровой реальности и смогут эффективно отражать атаки противника, используя свои быстрые рефлексы. Монитор прекрасно сочетается с гарнитурой AOC GAMING GH401. Эта гарнитура гарантирует комфорт во время игры. Она обладает превосходным качеством звука и оснащена беспроводным соединением на частоте 2,4 ГГц. Она позволяет пользователям лучше слышать всё, что происходит в игре, благодаря точным 50-миллиметровым динамикам, которые обеспечивают захватывающее звучание в играх всех жанров. Гарнитура удобна и долговечна. Она имеет съемный микрофон с шумоподавлением и совместима с несколькими платформами благодаря беспроводному соединению 2,4 ГГц и проводному соединению 3,5 мм.

С таким набором игрового снаряжения можно смело отправляться на поле битвы

При сборке игрового ПК приобретение комплектующих – это только половина дела. К настоящему игровому ПК необходимо подобрать игровой монитор, высокоточную игровую мышь, прочную клавиатуру и комфортную гарнитуру. Компания AOC предлагает отличную коллекцию комплектующих практически для любого геймера. AOC GAMING Q27G2E/BK - это 27-дюймовый недорогой игровой монитор QHD с матрицей VA, обладающей высоким разрешением, высокой контрастностью, частотой обновления 155 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT), что делает его актуальным на долгие годы вперед решением.

Геймеры могут сочетать этот монитор с механической клавиатурой, такой как AOC GAMING GK500. Благодаря переключателям Outemu обеспечиваются приятные тактильные ощущения в процессе игры. Клавиатура GK500 имеет удобную подставку для запястья и изготовлена из прочных материалов. Мышь AOC GAMING GM500 дополняет настольную конфигурацию, которая подходит как для левшей, так и для правшей. Она оснащена точным сенсором Pixart 3325 с разрешением 5000 DPI, скоростью 100 IPS и ускорением 20g.

Дополняет этот комплект проводная USB-гарнитура AOC GAMING GH300, которая станет комфортным спутником для геймеров. Благодаря 50-мм динамикам она обеспечивает качественный звук с широким диапазоном низких частот, а поддержка виртуального объемного звука 7.1 (только на ПК) позволяет геймерам точно определять местоположение противника. Вместе все четыре продукта позволяют геймерам поднять свою экипировку на конкурентоспособный уровень при общей стоимости менее 500 евро.

Создано для быстрых реакций

Геймеры, соревнующиеся на высоком уровне, не будут довольствоваться только 144 Гц или 165 Гц, особенно когда их противники играют с более высокой частотой обновления кадров и могут лучше видеть и значительно быстрее реагировать. Поэтому на помощь приходят модели с частотой 240 Гц из линейки AGON by AOC. AOC GAMING C27G2ZU (с эргономичной подставкой, регулируемой по высоте) и AOC GAMING C27G2ZE (с подставкой, поддерживающей наклон) предлагают 27-дюймовые изогнутые матрицы VA с захватывающей частотой 240 Гц. Благодаря радиусу изгиба 1500R геймеры максимально погружаются в игры FPS, экшн или симуляторы. Для еще большего погружения AOC GAMING C32G2ZE предлагает частоту обновления 240 Гц на большем 32-дюймовом экране. Все три модели имеют разрешение Full HD, что делает возможность достижения 240 кадров в секунду в играх еще более реальной без использования самых мощных графических процессоров.

Торжество для амбициозных геймеров

Последнее, пятое поколение мониторов серии AGON — это предложение для более требовательных геймеров. Недавно представленный плоский 27-дюймовый QHD-монитор с матрицей VA AGON AG275QZN/EU предлагает высокое разрешение, а благодаря частоте обновления кадров 240 Гц, времени отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT он превосходно демонстрирует себя в динамичных играх. Прочная, эргономичная подставка с регулировкой высоты, наклона и поворота и матовая поверхность ее металлического основания производят приятные впечатления.

Этот монитор лучше всего сочетается с аксессуарами AGON by AOC серии 700. Мышь AGON AGK700 оснащена переключателями Cherry MX Red, которые обеспечивают быстрый отклик. Корпус отличается высоким качеством сборки и имеет удобную форму для фиксации запястья, а также предлагает легкий доступ к макро-кнопкам, колесу регулировки громкости и многому другому. Игровая мышь AGON AGM700 имеет корпус с серебристым и черным цветами. Ее вес можно легко регулировать благодаря специальным модулям. Это будет идеальный выбор с разрешением 16 000 DPI, выделенной кнопкой снайпера, программируемыми функциями и настройкой RGB через AOC G-Menu.

Приятным дополнением к списку рождественских новинок будет коврик для мыши AGON AMM700, поверхность которого идеально подходит для манипуляторов любого класса, а тонкая RGB подсветка по бокам ткани может быть синхронизирована с другим оборудованием AOC.

Нужно больше пространства?

Для тех, кто ищет большего пространства для изображения, подойдет 34-дюймовый широкоформатный монитор AOC GAMING U34G3XM/EU. Благодаря соотношению сторон 21:9 он может заменить два монитора и тем самым способствовать повышению производительности. А в играх и фильмах дополнительное горизонтальное пространство прекрасно охватывает периферийное зрение пользователей, позволяя им полностью погрузиться в игровой процесс. Благодаря частоте обновления 144 Гц и времени отклика 1 мс MPRT, U34G3XM/EU подходит даже для динамичных игр.