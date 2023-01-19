Bitget зафиксировала наибольший рост доли на рынке после банкротства FTX

Криптовалютная биржа Bitget стала одной из трех крупнейших в мире платформ в секторе деривативов, добившись огромных достижений, среди которых увеличение доли рынка в 2,6 раза и 8 миллионов зарегистрированных пользователей в более чем 100 странах во всем мире, несмотря на плохие рыночные настроения после банкротства FTX в 2022 году.

2022 год был одним из самых тяжелых в криптоиндустрии из-за краха Terra LUNA, Celsius и FTX, в результате чего крипторынок потерял более двух триллионов долларов. Несмотря на трудности на рынке, Bitget росла во всех аспектах: компания добилась больших успехов в развитии команды, бренда и бизнеса за последние 12 месяцев во время криптозимы.

Некоторые ключевые направления развития компании включали:

Подъем в рейтинге, в результате которого биржа вошла в тройку лучших по торговому объему криптодеривативами, согласно отчету Boston Consulting Group. Согласно последнему отчету TokenInsight, рыночная доля Bitget на рынке деривативов увеличилась с 3% до 11% после краха FTX. Увеличение общего объема транзакций более чем на 300% благодаря популярности продуктов для копитрейдинга. Количество сотрудников выросло с 200 в начале 2022 года до более 1100 человек в январе 2023 года. Аргентинский футболист Лионель Месси стал эксклюзивным партнером Bitget.

Общий объем транзакций Bitget увеличился более чем на 300% благодаря популярности копитрейдинга и криптовалютных фьючерсов. Флагманское предложение платформы, Копитрейдинг, по состоянию на декабрь 2022 года привлекло более 80 000 трейдеров и более 338 000 подписчиков, которые в совокупности совершили более 42 миллионов прибыльных сделок, что стало максимальным показателем на рынке.

Согласно последним данным, представленным в отчете TokenInsight, доля рынка Bitget резко увеличилась с 3% до 11% после краха некогда второй по величине биржи FTX, что ознаменовало самый большой рост доли рынка в секторе крипто-деривативов. В конце 2022 года общий ежедневный открытый интерес 10 ведущих бирж упал на 27,1% по сравнению с январем и на 41% по сравнению с пиковым значением в апреле того же года. Среди бирж только Bitget добилась значительного увеличения открытого интереса с 841 миллиона долларов до 3,74 миллиарда долларов, что составляет общее увеличение на 344%.

Эти показатели роста связаны с усилиями платформы не только по улучшению своих услуг, но и по глобальному расширению и внедрению первоклассных мер безопасности и защиты. Компания сосредоточилась на обслуживании клиентов не только из азиатских стран. В результате к концу 2022 года биржа приобрела более 8 миллионов пользователей в более чем 100 странах с присутствием в Турции, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Европе. Bitget защищает средства пользователей на платформе с помощью ряда политик безопасности, в том числе Фонда защиты на 300 миллионов долларов, сервиса хранения средств, который обещает сохранность клиентских активов в полном объеме с помощью механизма доказательства резерва с деревом Меркла.

Грейси Чен, управляющий директор Bitget, отмечает: «2022 год стал одним из самых важных в истории Bitget. Наши достижения за год просто выдающиеся, что делает нас темной лошадкой перед лицом событий черного лебедя. Несмотря на то, что в отрасли произошло несколько негативных инцидентов, Bitget оставалась стабильной в своем росте и воспользовалась ситуацией как возможностью для дальнейшего укрепления. Работа с Лео Месси также напомнила всем нам, что победа и построение вечного бизнеса требуют страсти, настойчивости и командной работы. Значительный рост, которого мы достигли, является свидетельством всей тяжелой работы и огромных усилий, которые наша команда посвятила компании».

«Поскольку макроликвидность продолжает влиять на рынок криптовалют, ожидается, что всплеск процентных ставок в 2023 году постепенно замедлится. Влияние ФРС на макроликвидность также продолжит влиять на ожидания инвесторов в отношении рынка криптовалют. Кроме того, ожидается, что сумма TVL (общая заблокированная стоимость) в DeFi будет медленно расти в 2023 году. Несмотря на снижение стоимости популярных токенов блокчейна, количество активных пользователей и новых адресов кошельков в таких сетях, как Polygon, Ethereum и BSC продолжает расти».

«Мы верим, что 2023 год будет годом, полным возможностей и вызовов, и наша цель по-прежнему будет сосредоточена на предоставлении нашим пользователям наилучшего опыта социальной торговли и торговли деривативами. Мы также продолжим расширять наши спотовые рынки и улучшать возможности для оптимизации торгового опыта на Bitget. По мере того, как отрасль продолжает консолидироваться и сокращать долю заемных средств, а макроэкономические условия улучшаются, мы выйдем из этой криптовалютной зимы, будем процветать в предстоящем году, превратимся в ведущего игрока и будем продвигать отрасль вперед».