SSD в новых MacBook работают гораздо медленнее, чем у предшественников

Появились первые результаты тестов производительности новых MacBook на платформе Apple M2, и они могут разочаровать потенциальных покупателей. Выяснилось, что базовые версии ноутбуков получили более медленные SSD, чем их предшественники на M1.

Так, максимальные скорости чтения и записи у SSD объемом 512 Гб в новом MacBook Pro составили 2973 и 3154 Мб/с соответственно. Для сравнения, SSD такого же объема предыдущего MacBook Pro на M1 показывали скорости в 4900 и 3950 МБ/с.

Аналогичное снижение производительности замечено у MacBook Air и Mac Mini с SSD объемом 256 Гб. У Mac Mini двухлетней давности на SoC M1 скорости чтения и записи составляют 2854 и 2733 Мб/с соответственно, тогда как у актуального Mac Mini они упали практически вдвое — до 1482 и 1431 Мб/с.

Причина такого снижения показателей кроется в использовании чипов памяти большего объема. Если в Mac Mini 2020 года установлены две чипа объемом 128 Гб, то в модели 2023 года он только один. Само собой, два чипа позволяют выполнять операции чтения и записи параллельно, в отличие от варианта с одним. У модели MacBook Pro 2023 года ситуация аналогичная, с той только разницей, что у нее два чипа памяти, а у предшественницы было четыре.

Стоит отметить, что топовые конфигурациях MacBook Pro с SSD объемом 1-2 Тб работают так же быстро, как и раньше.