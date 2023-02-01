МТС вручил смартфоны победителям новогодней игры «Гирлянда добра»

Компания МТС вручила призы победителям рекламной игры «Гирлянда добра», которая проводилась в период новогодних праздников. Каждый из 20 счастливчиков (их имена определились в результате розыгрыша) получил телефон Samsung Galaxy S22 Ultra.

Вручение флагманских смартфонов состоялось в центральном салоне связи МТС. На торжественном мероприятии собрались победители из разных уголков Беларуси (столицы, областных центров, районных городов и других населенных пунктов), а также представители компании МТС.

«Мы приехали из Гомеля. Телефон выиграл я, но подарю его супруге. Ей как раз нужен был современный смартфон с хорошей камерой, чтобы снимать контент в сфере beauty-услуг», — поделился Евгений Семченко из Гомеля.

«Как вся молодежь я люблю серфить по интернету, социальным сетям. С удовольствием буду пользоваться гаджетом, у него качественный звук и картинка», — подчеркнул Роман Ажель из Березы Брестской области.

«Мы очень обрадовались выигрышу! Телефон я подарю мужу, у него скоро день рождения, и он хотел новый!» — призналась Вероника Туренко из Слонима.

Напомним, в розыгрыше приняли участие более 37,5 тысяч человек — все, кто в период с 20 декабря 2022 года по 8 января 2023 года зарегистрировался на праздничном сайте и соответствовал условиям рекламной игры.

«Компании МТС приятно дарить достойные подарки своим абонентам. Надеемся радовать их и в дальнейшем. Отрадно видеть, что такое количество человек присоединилось к праздничной активности, тем более, что, становясь участником, каждый абонент делился своим обещанием совершить добрый поступок в 2023 году», — отметил заместитель Генерального директора по маркетингу компании МТС Виталий Одорский.

Розыгрыш рекламной игры состоялся 13 января 2023 года открыто в присутствии членов комиссии. 20 выигрышных комбинаций были определены случайным образом с помощью лототрона.

Новогодняя активность от МТС включала в себя не только рекламную игру: абоненты также активно создавали звенья цифровой «Гирлянды добра». Всего вирутальные обещания совершать в 2023 году хорошие поступки — «покормить птиц», «посадить дерево», «сделать семейный альбом», «поучаствовать в благотворительности» — дали почти 42 тысячи человек.