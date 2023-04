Сотрудничество AGON by AOC и Red Bull продолжится в 2023 году

AGON by AOC вместе с компанией Red Bull вновь объединились в 2023 году, чтобы оставить свой след в истории киберспорта. Это сотрудничество началось еще в 2019 году и до сих пор продолжается с огромным успехом. Оба бренда намерены принести еще больше «экшена» игровому сообществу по всему миру.

В прошлом году это партнерское объединение спонсировало 519 мероприятий в 23 странах, предоставив 580 игровых мониторов от AGON by AOC для проведения киберспортивных соревнований по всему миру. Киберспортивные мероприятия от Red Bull в 2022 году привлекли более 100 тысяч зрителей на трибунах и в режиме онлайн. Трансляции собрали 14,7 миллионов просмотров, а количество просматриваемых минут составило 432 миллиона.

Для всех этих событий были предоставлены игровые мониторы из линеек AOC GAMING, AGON и AGON PRO, что позволило участникам добиться наилучших результатов. Серия AGON PRO - это мониторы самого высокого уровня из ассортимента AGON by AOC, ориентированные на киберспортсменов. Эти высококлассные игровые мониторы разработаны в сотрудничестве с профессиональными организациями, занимающимися киберспортивными турнирами, такими как G2 Esports. Благодаря высокой частоте обновления кадров до 360 Гц, молниеносному времени отклика до 0,5 мс и низкой задержке ввода, эти мониторы идеально подходят для киберспортивных соревнований.

В 2022 году, среди прочих, эти три киберспортивных турнира, спонсируемые Red Bull и AGON by AOC, собрали большую аудиторию:

- Red Bull Campus Clutch: этот международный турнир по Valorant проводится исключительно для студентов университетов, и в 2022 году их серия прошла в 50 странах и 300 университетах. Лучшие команды из 400 соревнований вышли в мировой финал с 13 по 16 декабря 2022 года. Финал состоялся на стадионе Пакаембу в Сан-Паулу. Команда Northwood из США сразилась с командой 07 из Канады и выиграла титул Campus Clutch, а также главный приз в размере 20 000 евро.



- Red Bull Flick: Серия международных турниров 2vs2 по CS:GO, в которой любительские команды сражались с другими участниками или приглашенными дуэтами, соревнуясь на пользовательских картах в режиме игры "Hold the Spot". Лучшие команды из 13 стран вышли в мировой финал, который прошел в Копенгагене 19-20 ноября 2022 года. В гранд-финале один из любительских дуэтов, Алек "Puteli" Койванен (Alec ‘Puteli’ Koivanen) и Юхо "8Juho8" Канкаанпяя (Juho ‘8Juho8’ Kankaanpää) из финской команды KUUsamo.gg, стали чемпионами Red Bull Flick Invitational в 2022 году и обладателями приза в 20 000 евро.



- Red Bull Solo Q: Этот любительский турнир по дисциплине 1vs1 в League of Legends, проходивший в 18 странах, завершился Мировым финалом в 2022 году, который проходил с 14 по 16 октября в Нью-Йорке. Победу в турнире одержал Ахиллеас "SneakyLemon" Натсис (Ahilleas ‘SneakyLemon’ Natsis). В этом году отборочные соревнования Solo Q продолжаются, а финал пройдет в Лондоне во время Mid-Season Invitational (MSI) 19 мая 2023 года, что даст участникам возможность лично наблюдать за турниром MSI, а также участвовать в собственных сражениях.

«Мы, представители бренда AGON by AOC, рады продолжить наше сотрудничество с Red Bull Esports, которое процветает с 2019 года. Наша взаимная приверженность к развитию соревновательных игр позволила нам создать незабываемые впечатления как для участников, так и для болельщиков. Мы гордимся тем, что продолжаем поддерживать эти престижные мероприятия с помощью самых современных технологий, которые мы используем в наших игровых мониторах», - комментирует Анна Стефанчик (Anna Stefańczyk), руководитель подразделения компании AOC по международному маркетингу.

И теперь волна хайпа продолжается, среди прочих событий - предстоящие турниры в 2023 году:

Red Bull Flick 2023 Финляндия x AGON by AOC - 22 апреля 2023 года (суббота)

Red Bull Solo Q Дания x AGON by AOC - 29 апреля 2023 года (суббота)

Red Bull Solo Q Аргентина x AGON by AOC - 6 мая 2023 года (суббота).

Кроме того, Red Bull и AGON by AOC продолжают поддерживать Red Bull Kumite, одно из самых престижных соревнований по файтингам.