VK подготовила серию видеоуроков об информационной безопасности

Специалисты информационной безопасности VK выпустили видеоролики, которые призваны помочь пользователям разобраться в искусстве паролей и основах кибергигиены. Эксперты ИБ VK рассказали о том, как правильно подбирать пароль, защитить свой аккаунт и не попасться на уловки злоумышленников.

Ролики были подготовлены на основании результатов исследования о том, какие пароли выбирают пользователи для защиты своих личных аккаунтов в сети. Аналитики команды ИБ VK вместе с платформой GeekBrains выяснили, что треть опрошенных используют для защиты своих учетных записей только один пароль (36%), состоящий из памятных дат и имен.

Как показало исследование, абсолютное большинство россиян (84%) знают о том, что использование одних и тех же паролей для разных аккаунтов в сети на сегодняшний день может быть опасно, поскольку в таком случае их учетные записи могут быть скомпрометированы мошенниками. При этом, более трети опрошенных (36%) продолжают использовать только один пароль для всех своих личных кабинетов, а почти половина (42%) обходится двумя-тремя.