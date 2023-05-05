VK подготовила серию видеоуроков об информационной безопасности

Специалисты информационной безопасности VK выпустили видеоролики, которые призваны помочь пользователям разобраться в искусстве паролей и основах кибергигиены. Эксперты ИБ VK рассказали о том, как правильно подбирать пароль, защитить свой аккаунт и не попасться на уловки злоумышленников.

Ролики были подготовлены на основании результатов исследования о том, какие пароли выбирают пользователи для защиты своих личных аккаунтов в сети. Аналитики команды ИБ VK вместе с платформой GeekBrains выяснили, что треть опрошенных используют для защиты своих учетных записей только один пароль (36%), состоящий из памятных дат и имен.

Как показало исследование, абсолютное большинство россиян (84%) знают о том, что использование одних и тех же паролей для разных аккаунтов в сети на сегодняшний день может быть опасно, поскольку в таком случае их учетные записи могут быть скомпрометированы мошенниками.  При этом, более трети опрошенных (36%) продолжают использовать только один пароль для всех своих личных кабинетов, а почти половина (42%) обходится двумя-тремя.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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