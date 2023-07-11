В России создают первую в стране платформу кибербезопасности транспортных средств

ФГУП «НАМИ», АО «ГЛОНАСС» и «Лаборатория Касперского» совместно разрабатывают первую в России облачную платформу кибербезопасности подключённых транспортных средств.

Прототип решения компании продемонстрировали на базе испытательного стенда «Лабриг», комплекса электронных систем реального транспортного средства, в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге.

«Взрывной рост доли подключённых и высокоавтоматизированных автомобилей за минувшие пять лет привел к двукратному росту кибератак и взломов систем управления транспортными средствами. Создаваемая платформа федерального уровня позволит защитить данные владельцев личных и коммерческих автомобилей в России, повысить безопасность пассажирского и грузового транспорта за счёт своевременного обнаружения кибератак и исключения таких существующих угроз для современных машин, как удалённая блокировка транспортных средств, перехват управления во время движения, подмена информации и обновление программного обеспечения без уведомления водителей», — комментирует Фёдор Назаров, генеральный директор ФГУП «НАМИ».