В БГУ подведены первые итоги вступительной кампании

Общий конкурс в БГУ составил 1,7 человека на место при плане приема 2 114. На дневную бюджетную форму обучения подано 3687 заявлений на гражданские специальности. Без вступительных испытаний в БГУ будет зачислено 325 абитуриентов, что составляет 15 % от контрольных цифр приема. Среди подавших документы 79 победителей международных и республиканских олимпиад, сообщает пресс-служба вуза.

Вырос процент окончивших среднюю школу с медалью либо средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием. Их количество составило 910 человек. Это 25 % от общего числа подавших документы. Кроме того, 1530 (42 %) человек, из общего числа подавших документы, окончили лицеи и гимназии.

На заочную форму обучения конкурс составил 1,7 человека на место. При плане приема 150 мест подано 260 заявлений. Прием документов на платную форму обучения в БГУ продолжится до 9 августа.