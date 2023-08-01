В БГУ состоялось зачисление на специальности с использованием автоматизированной системы

В БГУ 31 июля состоялось зачисление на группу специальностей с использованием автоматизированной системы, сообщает пресс-служба вуза.
В группу по профилю «математические науки и информатика» включены специальности механико-математического факультета, ФПМИ, совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета (СИБД). План приема по этой группе составил 385 человек, в том числе четыре – на условиях целевого приема. На общий конкурс подали документы 592 абитуриента, конкурс составил 1,6 человек на место.
Без экзаменов зачислено 73 абитуриента, среди них:
– победители международных и республиканских олимпиад – 26 человек;
– лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в учреждении образования «Национальный детский технопарк» – три человека;
– лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем специальном образовании с отличием при поступлении на педагогические специальности – 9 человек;
– выпускники Лицея БГУ – 35 человек.
На отдельные специальности проходные баллы составили:
на специальности механико-математического факультета:
– «компьютерная математика и системный анализ» – 355 (в 2022 – 334);
–«математика и компьютерные науки» – 354 (первый набор);
– «математика» – 318 (в 2022 – 289);
– «механика и математическое моделирование» – 333 (в 2022 – 298);
на специальности факультета прикладной математики и информатики:
– «прикладная информатика» – 386 (в 2022 – 372);
– «информатика» – 379 (в 2022 – 354);
– «прикладная математика» – 362 (в 2022 – 333);
– «кибербезопасность» – 370 (в 2022 – 344).
В СИБД на специальность «механика и математическое моделирование» проходной балл составил 347 (в 2022 – 296).
На специальности факультета радиофизики и компьютерных технологий:
– «кибербезопасность» – 343 (в 2022 – 318);
– «прикладная информатика» – 347 (в 2022 – 314);
– «радиофизика и информационные технологии» – 331 (в 2022 – 294).
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