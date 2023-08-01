В БГУ состоялось зачисление на специальности с использованием автоматизированной системы

В БГУ 31 июля состоялось зачисление на группу специальностей с использованием автоматизированной системы, сообщает пресс-служба вуза.

В группу по профилю «математические науки и информатика» включены специальности механико-математического факультета, ФПМИ, совместного белорусско-китайского института БГУ и Даляньского политехнического университета (СИБД). План приема по этой группе составил 385 человек, в том числе четыре – на условиях целевого приема. На общий конкурс подали документы 592 абитуриента, конкурс составил 1,6 человек на место.

Без экзаменов зачислено 73 абитуриента, среди них:

– победители международных и республиканских олимпиад – 26 человек;

– лица, освоившие содержание образовательной программы дополнительного образования одаренных детей и молодежи в учреждении образования «Национальный детский технопарк» – три человека;

– лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью или диплом о среднем специальном образовании с отличием при поступлении на педагогические специальности – 9 человек;

– выпускники Лицея БГУ – 35 человек.

На отдельные специальности проходные баллы составили:

на специальности механико-математического факультета:

– «компьютерная математика и системный анализ» – 355 (в 2022 – 334);

–«математика и компьютерные науки» – 354 (первый набор);

– «математика» – 318 (в 2022 – 289);

– «механика и математическое моделирование» – 333 (в 2022 – 298);

на специальности факультета прикладной математики и информатики:

– «прикладная информатика» – 386 (в 2022 – 372);

– «информатика» – 379 (в 2022 – 354);

– «прикладная математика» – 362 (в 2022 – 333);

– «кибербезопасность» – 370 (в 2022 – 344).

В СИБД на специальность «механика и математическое моделирование» проходной балл составил 347 (в 2022 – 296).

На специальности факультета радиофизики и компьютерных технологий:

– «кибербезопасность» – 343 (в 2022 – 318);

– «прикладная информатика» – 347 (в 2022 – 314);

– «радиофизика и информационные технологии» – 331 (в 2022 – 294).