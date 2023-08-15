VK планирует открыть офис в Минске

VK ближайшие месяцы планирует открыть новый офис в Минске. Посол Беларуси в РФ уже обсудил с руководством группы приоритетные направления ее развития в стране. VK может привлечь локальных разработчиков к созданию новых продуктов, например в области разработки игр и других перспективных направлениях. Также, отмечают эксперты, увеличатся возможности контентных сервисов, которые привлекут новых рекламодателей. Об этом пишет "Коммерсант".

Холдинг VK планирует до конца года открыть офис в Беларуси. В посольстве страны уточнили, что в конце июня посол Дмитрий Крутой посетил офис VK в Москве и провел встречу с вице-президентом по развитию новых бизнес-направлений компании Максимом Тадевосяном.

На встрече обсуждались общее состояние рынка IT в РФ и Беларуси, приоритетные направления развития VK, а также планы холдинга по развитию в стране.

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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