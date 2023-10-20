OnePlus представила свой первый складной смартфон с гибким дисплеем

Компания OnePlus официально представила свой первый складной смартфон с гибким дисплеем. Аппарат OnePlus Open разрабатывался совместно с Oppo, которая ранее уже выпустила складные смартфоны Find N и Find N2. Более того, на рынке Китая OnePlus Open будет продаваться как Oppo Find N3.

Одна из привлекательных особенностей OnePlus Open заключается в том, что он способен выдержать миллион циклов складывания и раскладывания экрана. Это примерно в пять раз больше по сравнению с аналогичным показателем у потенциальных конкурентов, таких как Google Pixel Fold и Samsung Galaxy Z Fold 5. По заявлению разработчиков, в конструкции смартфона используется шарнирный механизм, способный выдержать 100 циклов складывания в день на протяжении десяти лет. Это означает, что аппарат будет ещё долго функционировать после того, как перестанет получать программные обновления.

OnePlus Open оснащён 7,82-дюймовым основным дисплеем с поддержкой разрешения 2440 × 2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 2800 кд/м². На нём всё ещё присутствует видимая визуально складка, но разработчики утверждают, что приложили максимум усилий, чтобы сделать её менее заметной. Для защиты экрана от механических повреждений используется ультратонкое стекло, а корпус смартфона защищён по стандарту IPX4. Внешний дисплей с диагональю 6,31 дюйма поддерживает разрешение 2484 × 1116 пикселей, частоту обновления 120 Гц и обеспечивает яркость до 2800 кд/м².

Тройная основная камера OnePlus Open объединила в себе основную 48-мегапиксельную камеру (f/1.7) с телефотомодулем на 64 Мп (f/2.6) с поддержкой 3-кратного оптического зума и сверхширокоугольный датчик на 48 Мп (f/2.2). Поддерживается съёмка видео 4K на скорости до 60 кадров в секунду или 1080p на скорости до 480 кадров в секунду. В дополнение к этому имеется пара селфи-камер на 32 и 20 Мп.

За производительность в флагманском смартфоне OnePlus отвечает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (одно ядро Cortex-X3 с частотой до 3,2 ГГц, два ядра Cortex-A715 с частотой до 2,8 ГГц, два ядра Cortex-A710 с частотой до 2,8 ГГц и три ядра Cortex-A510 с частотой до 2,0 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 740, а работу в сетях связи пятого поколения (5G) обеспечивает модем Snapdragon X70. Конфигурацию дополняют 16 Гбайт оперативной памяти и накопитель формата UFS 4.0 на 512 Гбайт. Автономную работу обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4805 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт.

Смартфон работает под управлением Android 13 с фирменным интерфейсом OxygenOS 13.2. В разложенном состоянии он имеет габариты 153,4 × 143,1 × 8,5 мм, а в сложенном — 153,4 × 73,3 × 11,7 мм. Покупатели смогут выбирать между чёрным и изумрудным вариантами цветового исполнения корпуса. Что касается цены, что приобрести OnePlus Open можно за $1699, а в Европе — за €1799.