Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях с 15 ноября

Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 г. в 00:00. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г., 00:00.
Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии. Для этого необходимо войти или зарегистрировать учетную запись CommEX и подключить ее к учетной записи Binance. Как только учетные записи будут привязаны, пользователи смогут перевести свои российские рубли со счёта Binance на CommEX.
Кроме того, пользователи могут выводить российские рубли через фиатных партнеров Binance до указанного срока, конвертировать российские рубли в криптовалюту с помощью инструмента «Конвертация» или обменять российские рубли на криптовалюту на спотовом рынке Binance.
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