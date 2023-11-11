Binance прекратит поддержку депозитов в российских рублях с 15 ноября

Следуя решению об уходе из России и продажи бизнеса компании CommEX, Binance прекратит поддержку фиатных депозитов в российских рублях 15 ноября 2023 г. в 00:00. Вывод российских рублей будет доступен до 31 января 2024 г., 00:00.

Пользователи, имеющие фиатный баланс в российских рублях, могут переводить свои средства на платформу CommEX без комиссии. Для этого необходимо войти или зарегистрировать учетную запись CommEX и подключить ее к учетной записи Binance. Как только учетные записи будут привязаны, пользователи смогут перевести свои российские рубли со счёта Binance на CommEX.