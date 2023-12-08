VK открыла офис в Беларуси

На территории Беларуси начало работать первое представительство российского холдинга. Офис VK в Беларуси — это пространство площадью 400 м², где разместятся 50 разработчиков из команд ВКонтакте, Дзена и VK Tech. 15 рабочих мест отведено под коворкинг, где смогут работать приезжающие из других городов сотрудники VK или гости офиса.

«Сервисы VK уже знакомы миллионам пользователей в Беларуси — и теперь мы хотим ближе познакомиться с белорусским IT-сообществом, где мы видим много талантливых разработчиков. Приглашаем в команду: у нас много интересных и сложных задач, возможностей для роста и развития, а теперь и новый офис VK в Минске — пространство для совместной работы и креативности. Кроме того, сегодня мы проводим наше первое в Беларуси мероприятие для разработчиков — уверена, оно станет ярким стартом профессионального сотрудничества и дальнейшего обмена опытом», — комментирует вице-президент VK по персоналу и образовательным проектам Надежда Серова.

К открытию офиса в Минске в голосовом помощнике Маруся появился путеводитель для тех, кто хочет познакомиться с городом. Если спросить Марусю, куда сходить и чем заняться в Минске, она даст советы — от исторических мест до атмосферной арт-кофейни.