Playtika закроет минский офис

Представитель израильской геймдев-компании Playtika сообщил белорусской команде, что офис разработки в Минске будет закрыт в конце февраля. Об этом сообщает devby.io.

По информации источников СМИ, часть сотрудников сократят, часть, вероятно, продолжит работать удаленно.

Стоит отметить, что представители компании официально не комментировали закрытие офиса. На данный момент сайт компании playtika.by и электронная почта недоступны.

"Плэйтика Бел" – отечественная организация – разработчик ПО, резидент ПВТ. Компания основана в 2012 году, специализируется на разработке программных продуктов для мобильных устройств и социальных сетей, а также платформы для их разработки.