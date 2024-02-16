Названы самые популярные пароли 2023 года

Российский сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI провел ежегодное исследование наиболее популярных у интернет-пользователей паролей. 

В новом исследовании были проанализированы 5,52 млрд уникальных учетных записей (пар электронная почта/пароль), из них около 44 млн новых, появившихся в различных утечках в течение 2023 года. 

Источниками анализируемых данных служат различные сообщества, занимающиеся восстановлением паролей из хешей (например, hashmob.net), теневые форумы и Telegram-каналы, где в открытый доступ выкладываются массовые утечки.

В процессе исследования данные очищаются от «мусора» (пустых и повторяющихся записей), выявляются и дисквалифицируются автоматически сгенерированные пароли (те, которые устанавливают не пользователи, а сами сервисы), а также массово удаляются данные автоматических регистраций (когда учетные записи на том или ином сервисе заводятся ботами).  

По результатам анализа всей массы данных, топ-25 самых популярных паролей в мире за все время исследований не изменился. В него входят: 123456, 123456789, qwerty123, 12345, qwerty, qwerty1, password, 12345678, 111111 и 1q2w3e.

При этом рейтинг 10 самых популярных паролей, попавших в утечки только за 2023 год, значительно отличается как от общего топа, так и от самых популярных паролей прошлого года. В него вошли:

1.         123456 (занимавший 2 место в 2022 году)

2.         123456789 (занимавший  3 место в 2022 году)

3.         1000000 (новый пароль)

4.         12345678 (занимавший  7 место в 2022 году)

5.         12345 (занимавший  4 место в 2022 году)

6.         123123 (новый пароль)

7.         1234567890 (занимавший 8 место в 2022 году)

8.         123123qwe (новый пароль)

9.         qwerty (новый пароль)

10.       Qwerty123 (новый пароль)

 

 

 

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Опубликовал: KVbot,

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