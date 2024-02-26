PCI DSS: дата-центр beCloud подтвердил соответствие международному стандарту безопасности

beCloud получил новый сертификат PCI DSS! Республиканский центр обработки данных компании прошел ежегодный аудит на соответствие международному стандарту безопасности индустрии платежных карт PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Экспертами независимой сертифицирующей организации проведена оценка объекта в категории «физическая безопасность» и подтверждено полное соответствие применяемых практик и процедур управления комплексной системой безопасности РЦОД beCloud требованиям международного стандарта. Это значит, что в дата-центре компании обеспечен высокий уровень физической защиты информации и конфиденциальности данных клиентов.

PCI DSS входит в число важных международных стандартов безопасности для компаний и предприятий, работающих с платежными системами. Его цель заключается в обеспечении безопасности обращения платежных карт.

Соответствие стандарту PCI DSS необходимо подтверждать ежегодно.