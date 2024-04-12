В России создадут реестр биткоин-майнеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Сейчас доработка двух ключевых законопроектов (о майнинге и об экспериментально правовом режиме для криптовалют) снова активизировалась, и их ждут довольно серьезные изменения", - пишет Горелкин.

Вести реестр будет уполномоченный орган власти. Среди вариантов — Минцифры или налоговая служба. "Наша цель – сделать криптовалютный рынок полноценным участником реального сектора экономики России", - добавил Горелкин.