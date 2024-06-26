У МТС Cloud появилась новая линейка услуг для защиты сайтов и веб-приложений

Облачный провайдер МТС Cloud предлагает новый сервис для надёжной защиты веб-приложений и сайтов. Услуги линейки «Защита веб-приложений (WAF)» работают на базе программного комплекса «Межсетевой экран TheWall» и позволяют отражать внешние атаки в режиме реального времени.

Основная задача сервиса является фильтрация трафика и блокирование сетевых атак при использовании сайтов и веб-приложений. Программный комплекс быстро и качественно обнаруживает угрозы, производит проверку и устраняет небезопасные инциденты.

Благодаря наличию технологии машинного обучения комплекс с легкостью анализирует поступающие атаки и повышает эффективность защиты приложений и сайтов.

Услуги линейки «Защита веб-приложений (WAF)» будут полезны бизнесу независимо от его крупности и сфер деятельности: банкам, ретейлерам, e-commerce. Воспользовавшись услугами, организация получит не только комплексную защиту своей IT-инфраструктуры от внешних угроз, но и их круглосуточную техническую поддержку.