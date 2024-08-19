IT-бизнес в Беларуси показал рост после почти двух лет снижения

Евразийский банк развития отметил ускорение роста белорусской экономики в январе — июле. В том числе положительную динамику показал IT-сектор. Об этом стало известно из еженедельного отчета ЕАБР, пишет Office Life.
За семь месяцев текущего года ВВП вырос на 5,5% год к году после 5% в январе — июне.
Что касается сектора «информация и связь», объем выпуска увеличился на 0,2% год к году в январе — июле, после спада в 2022–2023 годах.
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