IT-бизнес в Беларуси показал рост после почти двух лет снижения

Евразийский банк развития отметил ускорение роста белорусской экономики в январе — июле. В том числе положительную динамику показал IT-сектор. Об этом стало известно из еженедельного отчета ЕАБР, пишет Office Life.

За семь месяцев текущего года ВВП вырос на 5,5% год к году после 5% в январе — июне.

Что касается сектора «информация и связь», объем выпуска увеличился на 0,2% год к году в январе — июле, после спада в 2022–2023 годах.