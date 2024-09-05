Microsoft начала отключение российских компаний от облачных сервисов

Microsoft начала отключение российских компаний от своих облачных сервисов. Корпоративные пользователи лишились доступа к Microsoft 365, Office 365, платформе Microsoft Enterprise Mobility + Security и мессенджеру Microsoft Teams.

Процесс ухода Microsoft с российского рынка происходит постепенно. Еще в феврале 2022 года компания заявила, что приостанавливает продажи и предоставление услуг в России, но международные компании и не попавшие под западные санкции юрлица получали от Microsoft предложения о продлении лицензий. Затем в июне 2022 года корпорация пообещала, что будет продолжать выполнять обязательства по действующим договорам, но заключение новых производиться не будет. Через год, в августе 2023 года Microsoft предупредила, что после 30 сентября действующие подписки продлеваться такжк не будут. На тот момент продуктами Microsoft продолжали пользоваться порядка 70-90% российских корпоративных клиентов.

В марте 2024 года корпорация сообщила, что в рамках очередного пакета санкций отключит российским клиентам доступ к ПО для управления и проектирования, а также к облачным решениям. В мае произошла остановка корпоративных подписок на Power BI, Visio и Project. И, наконец, в августе Microsoft заявила, что со 2 сентября начнет ограничивать доступ к облачным подпискам.