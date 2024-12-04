В БГУ откроют новую специальность «компьютерное моделирование и разработка веб-приложений»

Новую специальность «компьютерное моделирование и разработка веб-приложений» откроют на факультете социокультурных коммуникаций БГУ. Решение об ее открытии связано со стремительным развитием интернета, активным использованием веб-сервисов и цифровых платформ в государственных организациях, бизнесе и повседневной жизни. Такая тенденция создает особую потребность отечественной экономики в квалифицированных специалистах, способных разрабатывать эффективные, безопасные и масштабируемые веб-решения. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Подготовка по новой специальности нацелена на формирование у студентов компетенций в области проведения UI/UX-исследований, проектирования интерфейса и реализации мобильных приложений на основе принципов дизайна, графического сопровождения полного цикла разработки веб- и игровых сервисов и др.

По окончании четырехлетнего обучения студентам присвоят квалификацию «Информатик. Разработчик веб-приложений». Выпускники смогут работать в организациях IT-сектора, производственных компаниях, учебных заведениях, государственных органах и финансовых учреждениях.

Набор стартует в 2025/26 учебном году на I ступень высшего образования на бюджетную и платную формы обучения. Также рассматривается возможность целевого набора, для которого предусмотрен отдельный внутренний экзамен.

Напомним также, что в новом учебном году запланировано открытие специальностей «интеллектуальная электроника» на факультете радиофизики и компьютерных технологий.