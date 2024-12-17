МТС запустил игру «Мой Тайный Санта»

МТС накануне Нового года запустил игру «Мой Тайный Санта», к которой может присоединиться каждый белорус. Она поможет дарить и получать подарки от близких. Участники смогут создавать группы и приглашать в них родственников, друзей и коллег, а платформа сама определит, кто и кому подарит подарок. Игра доступна на сайте 2025.mts.by.

Чтобы присоединиться к «Моему Тайному Санте», нужно зарегистрироваться, создать игру, пригласить других пользователей и установить параметры — бюджет и дату поздравления. Когда участники заполнят все данные, администратор проведет жеребьевку.

Главная особенность сервиса — вишлист. Пользователи смогут создать список как из собственных пожеланий, так и из гаджетов и подписок на сервисы экосистемы МТС со скидкой до 100%. Если же пользователи не знают, что подарить близкому человеку, МТС поможет сделать правильный выбор с помощью генератора подарков. Он доступен даже без регистрации.

«Новый год — время волшебства. Мы хотим принести чудо в каждый дом и наполнить праздником все семьи и все рабочие коллективы. Многие белорусы в преддверии праздников обмениваются подарками, играя в «Тайного Санту». Цифровая платформа МТС объединяет любимую забаву с вишлистами близких, чтобы точно не ошибиться с выбором. При этом в списке пожеланий могут быть и подарки от МТС — гаджеты со скидками и спецпредложения нашей экосистемы сервисов», — отмечают в компании.

Получить скидку на сервисы экосистемы МТС в рамках акции можно по 31 декабря. Остальной функционал платформы «Мой Тайный Санта» будет доступен всем белорусским пользователям до конца праздников.