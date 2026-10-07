Минсвязи и ПВТ объединили усилия для продвижения цифровых решений

Обновленный личный кабинет резидента на сайте ПВТ интегрирован с ГИС «Витрина цифровых проектов» — теперь компании могут актуализировать свои данные, не переключаясь между экранными формами.

Что внутри анкеты, заполняемой ИТ-компанией? Это не формальный перечень продуктов, а полноценный цифровой профиль компании. В нем отражается: экспертиза и технологический стек; реализованные проекты; профессиональные достижения и награды.

В чем польза интеграции?

Видимость для заказчиков – компетенции теперь видны тем, кто использует «Витрину цифровых проектов» для подбора потенциальных исполнителей для своих проектов.

Скорость и удобство – все действия выполняются внутри единого интерфейса Личного кабинета на сайте ПВТ.

Такое нововведение – это еще один канал информирования о своих возможностях для ИТ-компаний и способ бесшовного информационного насыщения базы технологических компетенций для тех, кто ищет партнеров для реализации цифровых проектов.