10 лучших материалов KV.by в марте

KV.by собрали 10 лучших материалов марта. Уникальный проект Intetics, место гуманитариев в будущем и молодые предприниматели о собственном ИТ-бизнесе - в дайджесте KV.by.

О собственном деле рано или поздно задумывается каждый. Молодые предприниматели рассказали KV.by, как решились уйти с комфортной работы, как это изменило их жизнь и в чем разница между работой "на дядю" и собственным бизнесом.

Даже в коммерческой разработке есть проекты, которые предлагают нетривиальные задачи и требуют от своих сотрудников нестандартных навыков и мышления. Разработкой одного из таких проектов занимается одна из самых успешных датских компаний совместно с Intetics Inc.

В лесах у Колодищ, за колючим забором с 96 камерами по периметру, находится Республиканский центр обработки данных, созданный beCloud. Он первый в Беларуси аттестован по стандарту TIER III и построен всего за 8 месяцев. KV.by проведет для вас фотоэкскурсию по дата-центру.

Я только что получил работу в Snapchat. Вот какие советы могу дать по поиску работы. Около года назад, будучи на службе в армии США, я начал учиться программированию шутки ради. После долго периода обучения я получил свою первую работу в Snapchat в Венис-Бич.

Вопрос о повышении зарплаты рано или поздно поднимает каждый сотрудник. Хорошо, если начальник внимателен к сотрудникам и сам проявляет инициативу. Но ведь часто бывает и так: годы на рабочем месте идут, обязанностей все прибавляется, а зарплата остается на том же уровне.

Гуманитариям язвительно прочат свободную кассу в фастфуд-ресторане, да любой школьник знает, что поступать нужно на программиста. Но все ли так однозначно? Расспросили работников IT-сферы о том, каким им видится будущее гуманитариев.

Интернет обладает способностью успокаивать нас мнимым ощущением анонимности. В конце концов, как кто-либо в виртуальном мире может знать, кто вы на самом деле? Правда же заключается в том, что, используя подключение к интернету, вы предоставляете информацию о своем компьютере, географическом положении и даже посещаемых вами веб-сайтах.

Aliexpress – одна их самых популярных площадок для покупки товаров из Китая. Однако еще не все освоили онлайн-шоппинг, а некоторые просто боятся это делать. Сегодня мы подготовили пошаговую инструкцию, как правильно делать покупки на aliexpress.com.

Будет ли восстание роботов и развивается ли сфера робототехники в Беларуси? Ответы на эти и многие другие вопросы дал Григорий Прокопович, кандидат технических наук, доцент, заведующий лабораторией робототехнических систем ОИПИ НАН Беларуси.

Для многих студентов распределение после бюджетного обучения – это испытание, которое необходимо пройти. Как не попасть на завод и оказаться в престижной компании с хорошей зарплатой? Как проходит распределение в государственной компании? Об этом и многом другом KV.by рассказали бывшие студенты.