10 лучших материалов KV.by в июне

KV.by собрали 10 лучших материалов июня. Как выбрать телевизор, белорус о жизни в Лондоне и лучшие приложения, которые пригодятся в отпуске, - в дайджесте KV.by.

Белорус Кирилл вместе со своей женой Ульяной переехали в Лондон 1,5 года назад. До этого Кирилл успел пару лет поработать web-разработчиком в Китае, а еще раньше начинал карьеру в Беларуси. О своем опыте Кирилл рассказал KV.by.

Худший из телевизоров – белорусский. В этом уверены интернет-эксперты и диванные скептики. Мы решили разобраться, за что критикуют наши телевизоры, и сравнить их с иностранными аналогами.

Правда ли, что когда разработчик программного обеспечения достигает возраста 40 лет, то у него уже нет будущего в сфере разработки? И в этом случае ему стоит переходить в область менеджмента?

KV.by поговорили с молодыми учеными из Беларуси о том, есть ли будущее у науки в IT. Самые интересные мнения — в нашем материале.

Каждое лето будущие туристы уходят в отпуск и организованно грузятся в самолеты - автобусы, двигаясь навстречу дорогим отелям, ярким шезлонгам и “all inclusive”. Те же, кому не по нраву такой камерный отдых, зовут себя “детьми свободы/дикарями” и берут всё в свои руки. Независимые странствия, кроме наслаждения красотами, дарят еще и необыкновенный опыт. Мы подобрали для вас 8 приложений, которые помогут начинающему путешественнику.

Почему айтишники из Восточной Европы и Китая программируют лучше всех в мире? И так ли это на самом деле. Пользователи сайта Quora отвечают на этот вопрос.

В отпуске хочется отвлечься от всех дел на родине, отдохнуть, забыться. Но не всегда это получается – то с работы могут позвонить, то у родственников возникнет срочный вопрос. Для решения этих задач есть роуминг – возможность быть постоянно доступным в любой стране по мобильному телефону. С появлением Wi-fi, Viber, Whatsapp, Skype роуминг стал немного терять актуальность, но все же он бывает незаменим для определенных случаев.

Недавно мне нужно было поработать за чужим ноутбуком. Я предпочитаю работать в Opera, которой на этом ноутбуке не было. Я установил ее, синхронизировался со своим облачным аккаунтом, поработал и удалил Opera. Придя домой и зайдя в Opera уже на своем домашнем компьютере, я к большому удивлению обнаружил чужие логины и пароли от сайтов в системе автозаполнения. То же самое наблюдалось на моем втором компьютере.

В начале июня два пользователя инсайдерской Windows 10 build 16212 обнаружили в файле ключей pkeyconfig упоминание о новой версии клиентской ОС - Windows 10 Pro for Advanced PCs. Чуть позже официальная документация просочилась в Twitter, где "десятка" для продвинутых пользователей также называется Windows 10 Pro for Workstation PCs.

Существуют мобильные приложения, которые, при всей их развитой функциональности, не стоит устанавливать на Андроид-смартфон. Как правило, к таким приложениям относятся энерго- и ресурсоёмкие приложения. И уж тем более, требуется особая бдительность, если речь идёт о приложениях, которые возглавляют рейтинги пожирателей ресурсов.