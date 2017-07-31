10 лучших материалов KV.by в июле

KV.by собрали 10 лучших материалов июля. Репортаж с Career Development Day, почему никому не нравится C++ и 10 простых способов ускорить работу Android-смартфона – в дайджесте KV.by.

В субботу, 22 июля, в Парке высоких технологий прошла масштабная конференция Career Development Day 2017. Конференций, посвященных ИТ-сектору, было много, но мероприятий, направленных на помощь самим «айтишникам», в Беларуси еще не проводилось. И организаторы Career Development Day сделали особый акцент на этом, позвав успешных руководителей, менеджеров, специалистов, чтобы те поделились опытом в развитии soft skills, рассказали о быстрой и безболезненной переквалификации, и, конечно, карьерном росте.

Александр Куцко и Елена Боброва одними из первых в Беларуси освоили язык программирования Erlang для создания первого проекта компании «СофтТеко». Они рассказали о том, для чего применяют Erglang, зачем сегодня стоит его знать и почему мало настоящих специалистов.

Я не ставила себе целью уехать в Европу, а хотела работу по душе, – говорит Валерия Куделич, бизнес-аналитик из компании Tieto Latvia в Риге. – Искала её в России или в Беларуси, но случайно попала в Латвию. Она близко и не слишком отличается, но всё же люди другие и язык отчасти тоже. Вернусь ли? Пока назад не хочется.

Однажды программист Дуглас Крокфорд сказал: "Только сумасшедший будет использовать C++". Так почему C++ считают далеко не лучшим языком для программирования? На этот вопрос отвечают пользователи сайта Quora.

Если у вас старый смартфон или просто слабый – вы могли заметить, что он иногда подтормаживает и вообще плохо откликается на запросы пользователя. Пора его ускорить. Вот несколько простых советов от KV.by, как это сделать здесь и сейчас.

Расспросили популярных белорусских блогеров из разных сфер о том, как зарабатывать на собственном блоге, сколько времени уделять подписчикам и как общаться с троллями.

Еще недавно даже новичок мог отличить качественный и оригинальный смартфон от дешевой китайской подделки. Но времена меняются, а старые способы постепенно перестают работать. Сейчас поддельные аппараты стараются чрезвычайно точно повторять подлинные устройства практически во всем. Поэтому в момент покупки очень сложно выявить какие-то отличающие факторы.

Как так получается, что русские всегда занимают призовые места в соревнованиях по программированию (Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, TopCoder Open и др.), но в России, в отличие от США, почти нет технических компаний?

Экспериментальный веб-обозреватель Opera Reborn "Возрожденная" получил статус стабильной "классической" версии Opera. Какие же полезные функции норвежского концепт-продукта присутствуют в финальных выпусках Opera 45 и 46? Попробуем это выяснить.

Спиннеры резко и внезапно ворвались в нашу повседневную жизнь. Данная игрушка настолько понравилась людям по всему миру, что грозит превратиться в какую-то глобальную эпидемию. Практически каждый второй прохожий вертит в руке подобное устройство. Причем речь здесь идет не только о детях и молодежи, но и вполне взрослых и состоявшихся людях. Что же это такое? В чем секрет бешеной популярности спиннеров? И почему человечество буквально помешалось на них?