Из Беларуси в Латвию: "Уходить в IT стоит ради интереса, а не зарплаты"

Я не ставила себе целью уехать в Европу, а хотела работу по душе, – говорит Валерия Куделич, бизнес-аналитик из компании Tieto Latvia в Риге. – Искала её в России или в Беларуси, но случайно попала в Латвию. Она близко и не слишком отличается, но всё же люди другие и язык отчасти тоже. Вернусь ли? Пока назад не хочется.

Однажды я уволилась

Изначально у меня была цель поступать в Минск, но моя мама закончила очную аспирантуру в Питере. Она спросила: “Почему ты не рассматриваешь вариант поехать в Петербург? Думаю, ты смогла бы поступить на бюджет”.

И я подумала: почему бы нет? Мы придумали целую программу, чтобы я успела сдать все экзамены. Мы взяли билеты и поехали.

Закончив университет, я стала экономистом. Поработала в нескольких банках и поняла, что хочу заниматься чем-то другим, больше связанным с IT- сферой. Это лучше, чем сидеть в банке и перебирать бумажки и общаться с клиентами. Хотелось, чтобы было интересно ходить на работу.

Работодателям не нравились либо образование, либо опыт работы

И однажды я уволилась. Пробовала найти работу в Санкт-Петербурге: тестировщиком или любым junior’ом, без опыта работы; пробовала устроиться в технический отдел банка. Но работодателям не нравились либо образование, либо предыдущий опыт работы. Пыталась найти работу и в Минске, даже ездила на курсы в одну IT-компанию.

Потом вернулась в Питер. И тут мой брат сказал, что в Риге есть вакансия у крупной международной компании, на которую они работают по аутсорсингу из Минска.

Компания Tieto – одна из самых крупных на своём рынке в Прибалтике и занимает первое место по количеству сотрудников. Хотя, конечно, есть компании-конкуренты в Латвии, куда люди уходят и откуда приходят работать.

Tieto работает в различных сферах и делает собственный софт для процессинга банковских карт. Представительства компании есть в Риге, Москве и Киеве.

Я была не первая, кто переехал

В ответ на резюме мне перезвонили и предложили собеседование. Во время собеседования на другом конце провода их было человек 10, мы говорили час. Меня приняли на работу через несколько недель со словами, что прямо сейчас начинают готовить бумаги для моего переезда. Через 3 месяца я приехала в Ригу,

Это было полтора года назад, и я была не первая, кто переехал. Здесь много людей из России, из Украины. Не чувствуешь себя чужаком, потому что русская речь везде и всё вокруг напоминает Беларусь или Россию. Особой разницы нет.

Однокомнатная квартира за 240 евро

Чтобы получить визу или вид на жительство, нужно где-нибудь обязательно задекларироваться – на съёмном жилье или у знакомых. Мне согласилась помочь одна коллега. Она же предлагала остановиться у неё на неделю-другую, но хотелось найти жильё сразу.

Первый месяц я жила в студенческом общежитии, оплачивая его, как и все. Это было не очень удобно: общие кухня, туалет, душ. Но зато в центре, недалеко от старого города.

Потом нашла небольшую квартирку, всего 18 квадратных метров, но близко к работе. Это хорошо, потому что здесь дорогой общественный транспорт: проездной на все виды стоит около 40 евро. Удобнее дойти пешком или доехать на велосипеде.

Плачу за квартиру 240 евро плюс коммунальные (летом это 50 евро, зимой – 75). Но собираюсь переехать 1 августа в квартиру в два раза больше, 35 метров. Арендная плата за неё – 290 евро, коммунальные – около 100, и она тоже недалеко от работы.

Здесь особо не смотрят на образование

Наш коллектив в основном молодой, средний возраст около 30-35 лет. Большинство моих коллег учились в Латвийском университете и Рижском техническом университете. Они считаются самыми хорошими.

Разработчики сидят на этаж выше, и мы не особо общаемся. Говорят, там достаточно людей и без высшего образования: кто-то поступил и не закончил, а кто-то решил, что ему это не надо. Здесь на это особо не смотрят.

Кстати, наши системы образования различаются: в школе у них учатся 12 лет.

Составляю предложения и описываю продукт

Специфика работы была непривычной. Сначала я устроилась как технический специалист, потом перешла на позицию бизнес-аналитика. Сейчас я вхожу в команду из двух аналитиков, которые занимаются департаментом “South-west”: Украина, Грузия, Молдова, Босния и Герцеговина.

Клиенты – процессинговые банковские центры либо большие банки. Если у них есть вопросы по продукту или пожелания – мы общаемся, я составляю предложения и описываю, как продукт мог бы работать, указываю стоимость и сроки.

Для этого нужно разбираться в технической части и понимать, как клиент ведет свой бизнес. Это было тяжело, но интересно: я понимаю бизнес-процессы и знаю хорошо онлайн часть, а back-office – не настолько.

У нас говорят, что выучить весь продукт можно, отработав долгое время.

Говорят, что у нас условия лучше, чем в минском офисе

Когда из Минска приезжают сотрудники, работающие по аутсорсингу, они говорят, что условия работы у нас намного лучше. Есть страховка, можно проверить зрение и взять очки за пол цены. Бывают скидки в магазинах и другие бонусы. На кухне бесплатные фрукты, кофе, в офисе есть зоны для отдыха, можно поиграть в PlayStation.

В плане зарплаты, мне кажется, практически одно и то же. По крайней мере, так было раньше. Мой второй брат тоже работает в IT. Ему нравится работа в Минске, и он не задумывается о переезде.

Летом все стараются пересесть на велосипеды

На работу я езжу в основном на велосипеде, на пляж тоже. Мы катались в Юрмалу, до неё от меня около 30 километров. В самой Риге тоже есть пляж. Он ближе, в 17 километрах.

На велосипеде здесь удобно, и это порадовало. Велодорожки по всему городу, а там, где их нет, можно спокойно ехать по дороге. Это сложно только в центре, где старые узкие улочки.

Летом все стараются пересесть на велосипеды. Свой я перевезла из Питера на автобусе, но в итоге через несколько месяцев у меня его украли. Этой весной купил себе другой, попроще и подешевле.

Медстрахование: массаж и стоматолог включены

Здесь у меня есть страховка от компании – полис добровольного страхования. Он довольно хороший: можно сходить обследование или пойти к какому-то врачу, в том числе к зубному. Можно ходить на фитнес на сумму около 30 евро в месяц, страховка покрывает 80% стоимости массажа. Если есть такая страховка, то на медицину особенно тратиться не будешь.

Местная используют полис обязательного страхования. Его используют при визитах к семейному врачу, но записаться к нему можно, лишь имея постоянный вид на жительство или гражданство.

Пойти к платному врачу или зубному – недешевое удовольствие.

Погоду нельзя предсказать

Климат более холодный, чем в Беларуси. Прохладнее воздух, ветра – чувствуется влияние Балтийского моря. Часто пасмурно, дожди.

Здесь тебя чуть ли не сдувает, и не чувствуешь, что живешь в теплой стране. Ты не можешь узнать погоду на неделю вперёд: она изменится, и перемены могут быть разительными.

Магазины: сгущёнка в Беларуси вкуснее

Магазины практически не отличаются. Большая часть продуктов в них местного производства, по качеству похожи на белорусские, по цене - тоже. Есть товары из Евросоюза – Польши или Германии. Они немного дороже, но не слишком.

Да, в России белорусские продукты это фетиш, но в Латвии их почти нет, разве что сахар и алкоголь. Всё остальное на уровне. Здесь много молочных заводов, и их продукция вкусная: сырки, сгущёнка, молоко. Хотя… сгущёнка в Беларуси вкуснее.

Одежду можно купить в больших торговых центрах, в основном обычных брендов, которые можно встретить по всей Европе. Мне кажется, в Беларуси меньше выбор одежды и товаров для дома.

Мы уже понимаем латышский, но не разговариваем

Люди более закрыты и не очень любят общаться. Они, как мы говорим, нордические. Но важнее проблема языка. Официальным считается латышский, но есть и русскоговорящие – потомки эмигрантов.

Бывает, что ты задаёшь вопросы, а какой-нибудь человек делает вид, что вообще тебя не понимает. При мне такое случалось нечасто, но может быть, например, в магазине. На работе с этим проблем нет. Если латыши плохо разговаривают на русском плохо – мы можем поговорить на английском.

В офисе есть курсы. Я уже больше полугода хожу в два раза в неделю на латышский. Занятия эффективны: мы уже понимаем разговорную речь, хотя и не можем ответить правильно; мы знаем базовые фразы, которые пригодятся в магазине или на улице.

Но язык очень сложный. Я учила в школе английский и немецкий, и он на них вообще не похож.

Жизнь в Риге

Пока я планирую оставаться здесь, но если будет возможность переехать, то только в Европу. Хорошо приезжать в гости в Беларусь на недельку-две, к друзьям и родным, но возвращаться туда не хочется.

Что хорошо в Беларуси? Очень много зелени по сравнению с Санкт-Петербургом, но не с Ригой. Здесь тоже всё зелёное. В Беларуси люди более приветливы, в Латвии же более закрыты. Говорят, такой менталитет. Улыбаться никто на улице не будет, но к этому привыкаешь.

Плохого – смотря что сравнить. Заметно, что в Беларуси люди живут не очень хорошо. Они многого не могут себе позволить, только по минимуму. Хотя в магазине всё есть. Я не сужу по жилищу – мои коллеги и знакомые из Латвии говорят, что Беларусь очень красивая и аккуратная страна.

Кому стоит менять сферу и кому нет?

Кому стоит переезжать сюда – не могу сказать, потому что больше нигде не работала в IT. Но знаю, что менять сферу стоит тем, кто хотел бы попробовать себя в чём-то новом и кого не пугает техническая часть. А она, в свою очередь, сильно зависит от продукта и сферы, в которой работает компания.

Есть две категории людей, которые переквалифицируются в IT: для одних это увлекательно, для других это вопрос зарплаты. Но нельзя обращать внимание только на одну сторону, потому что ты проводишь на работе много времени, 8 часов или больше.

Нужно, чтобы работа тебе нравилась и ты хотел туда приходить. Для меня она всегда интересна, потому что люблю узнавать новое, а IT- индустрия не стоит на месте.