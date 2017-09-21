10 интересных платных приложений для Android

Несмотря на то, что больше 90% представленного в магазине софта является бесплатным, есть приложения, которые попросят номер вашей кредитки. Самые дорогие, бесполезные и интересные из них в нашей подборке.



Уже из названия ясно, что перед нами самое дороге приложение Google Play - 415,09$

Приложение, которое… ничего не делает. Как и утверждают разработчики, вы покупаете статус. “Значок по-настоящему сексуален, и само приложение демонстрирует красивый, роскошный бриллиант”



Abu Moo Collection (Black Diamond или Sapphire)

Если у вас где-то под матрасом есть лишних две-три тысячи американских долларов, то мы нашли им самое рациональное применение. Это коллекция из шести приложений от одного разработчика, каждое из которых стоит 400$, а в сумме получится примерно как подержанное транспортное средство пятнадцатилетней выдержки. Можете выбрать между «сапфиром» и «аметистом», а можете купить все сразу и примерять на своем рабочем столе в зависимости от настроения. Любой каприз за ваши шекели.

Перейдем, наконец, к чему-то более осмысленному. Если вы студент, требующий наглядного пособия под рукой, или просто всегда хотели понять, как работает человеческий организм, то перед вами один из лучших демонстрационных примеров для смартфонов.

Приложение переведено на 7 языков и работает на устройствах с 4-й версией Android и выше.

По праву одна из самых высокорейтинговых игр в Google Play. Притягивающее сочетание визуального стиля и звука, несложный, но бросающий вызов игровой процесс, элегантный дизайн и безупречный вкус разработчиков — это Monument Valley. «Игра года» по версии Apple и «Выбор редакции» Google. Тот случай, когда, пропустив её, вы действительно многое теряете. К слову, уже можно зарегистрироваться на предварительный заказ второй части, которая вот уже скоро посетит Google Play. В AppStore она, кстати, уже давно доступна.

До недавнего времени не было адекватной замены «яблочным» подкастам в Google Play: ко всем из них было огромное количество вопросов. В Pocket Casts удобная навигация, а также синхронизация с другими девайсами. Теперь все подкасты в любом удобном для вас месте.

За символическую плату вы получите наглядный индикатор заряда. Приложение создаёт разноцветную полосу в строке уведомлений/состояния, сигнализирующую о соответствующем уровне аккумулятора. Вы сможете настроить: толщину полосы батареи, цвет полосы, проценты заряда, расположение полосы, цвет линии и т.д.

Приложение быстро удалит ненужные объекты с фотографий, например: провода, столбы, светофоры, мусорные баки, случайных людей или транспортные средства — в общем, все то, что может испортить ваш концептуальный снимок. Можно даже исправить недостатки лица. Сама процедура максимально проста: достаточно прикоснуться или обвести область, а программа уже сделает красиво.

Монохромное оформление придает игре атмосферу таинственности и неизведанности, а звуковое сопровождение дарит ощущение присутствия и погружения. Путешествуя по лимбу, вы боитесь темноты, боитесь, что она напугает вас вновь. Невероятно тягучая, липкая, страшная, но оттого не менее интересная история через призму черного цвета. Еще один из тех красноречивых примеров, когда игры воспринимаются исключительно как искусство.

Продолжая тему баснословно дорогой эстетики: если денег в 400 раз меньше, а желание осыпать свой телефон дорогими блестками осталось — Glitzy в помощь! Обои реагируют на движение, и будут радовать ваши глаза яркой игрой света.

Сон — важнейшая часть нашей жизни. Если не хотите обременять себя фитнес-браслетами, то можно просто установить приложение. Вам будет доступен полный анализ своего погружения в царство Морфея: график истории сна, отслеживание циклов, интуитивное пробуждение, настраиваемые звуки будильника, колыбельные звуки и анти-храп. Умный будильник мягко разбудит вас в самое подходящее время.