10 лучших материалов KV.by в сентябре

KV.by собрали 10 лучших материалов сентября. Репортаж с крупнейшей конференции для начинающих айтишников, почему не стоит становиться программистом и нужны ли технарям гуманитарные науки - в дайджесте KV.by.

Казалось бы, что может заставить почти полтысячи людей собраться в субботу ранним утром в одном месте? Желание стать айтишником! Кто поодиночке, кто парами, кто и вовсе группами, нахлынули на Парк высоких технологий, оживив его солнечным утром 16 сентября. А как же иначе, если происходит такое событие — IT Entrance autumn 2017.

Мы остановились на самых интересных и актуальных приложений среди миллионов других. Какие-то уже известны, другие будут открытием. Возможно, как и мы, оставите некоторые из них в памяти своего смартфона.

Никто не идеален, особенно в самом начале своего пути. Конечно, каждый набивает себе индивидуальные шишки, но порой хочется избежать бессмысленных и однотипных для всех ошибок. О них и предупреждают пользователи сайта Quora.

Декарт, Дюркгейм и Фрейд ничего не знали о программистах, но программисты обязаны знать о них. Зачем учить в университете лишние предметы, которые не понадобятся на работе? Мы узнали «технарей», пригодились ли им гуманитарные знания.

Недавно сертифицирующая компания «Изи Штандарт» презентовала новый проект по качественному аудиту предприятий и организаций на хакатоне по блокчейн-технологиям. Несмотря на то, что проект демонстрировался впервые, он занял первое место среди других не менее значимых.

В начале мая на пресс-конференции в Нью-Йорке компания Microsoft представила сразу две новинки: бесплатную Windows 10 S и первый у ноутбук с ней, Surface Laptop (999$ в базовой комплектации). Новая версия "десятки" – это доработанная Windows 10 Cloud для недорогих устройств, готовых конкурировать на рынке с хромобуками и андроид-планшетами.

Предотвратить утечку информации проще, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому, если вы ведете работу с данными ограниченного распространения, то не стоит откладывать вопросы обеспечения информационной безопасности в долгий ящик. Сегодня KV.by расскажет о «бронированной» операционной системе Astra Linux от российского производителя, которая может стать неоценимым помощником в защите данных, особенно тех, которые находятся под грифом «совершенно секретно».

Редкий человек сейчас обходится без наушников и любимой музыки на смартфоне. Однако стандартных средств недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы. Вот тут-то на помощь и приходят специальные приложения для музыки. Представляем подборку полезных и качественных приложений для меломана со смартфоном на Android.

Что делать, если не запускается (не стартует) Windows? Как в этом случае скопировать важные файлы на флешку (внешний HDD)? В сегодняшней статье мы не будем касаться восстановления ОС с помощью установочного диска Windows или диска восстановления системы (предположим, их нет), а рассмотрим вопрос извлечения и сохранения данных силами Dr.Web LiveDisk и Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset ("Набор средств диагностики и восстановления"). О втором способе я расскажу чуть подробней, т.к. далеко не все знают что такое DaRT и "с чем его едят".

Дата для такого дня выбиралась с особым смыслом - когда же его отмечать, как не в 256 день года? Именно восьмиразрядный байт в своём максимальном значении делает 13 сентября профессиональным праздником всех программистов.