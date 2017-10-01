10 лучших материалов KV.by в сентябре

KV.by собрали 10 лучших материалов сентября. Репортаж с крупнейшей конференции для начинающих айтишников, почему не стоит становиться программистом и нужны ли технарям гуманитарные науки - в дайджесте KV.by.
IT Entrance autumn 2017: репортаж с крупнейшей конференции для начинающих айтишников
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Комментарии
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Для галочки ради публикации вставили и провальные материалы. Фу.
"Провальные" означает "неинтересные лично Майку"?
Питон в своём амплуа. См. оценки некоторых материалов; там и двойки есть при достаточном количестве оценок и попыток спасти ситуацию.
Только 6 материалов выше тройки. :) Редакция также несправедлива в перечислении по рейтингу. Некоторых авторов привечает особо. О причине догадываюсь. :) Лучшими же материалами яаляются статьи от Dmitry по Windows 10 ! И они оценены пользователями по достоинству. Шила в мешке не утаишь!
Блоги редакция, видимо, не считает материалами. :)
Так что, г-н Питон, не катите бочку. Ну не нравлюсь я, что ж поделаешь, не червонец. :)
Угу. "Кол" статье от Майка - это объективная оценка, а любая "пятерка" - "попытка спасти ситуацию". И попытка, естественно, со стороны местных журнализдов, так?
С чего вы взяли, что материалы отбираются по рейтингу? Это может быть количество просмотров, или личное мнение главреда, или еще какой-то критерий.
Озвучьте, плиз.
Статья Dmitry могла не попасть в рейтинг, скажем, потому, что является копипастой с его сайта. В "топ" попадают статьи пусть "плохонькие, но свои" (Ц).
И по этой же причине туда не попадают блоги (ну не будет же редакция отбирать в "топ" ваш офтоповый блог про алкоголизм, правда?)
Без меня колов хватало. :) Кстати, оценки всегда субъективны. На то и оценки.:) Но когда субъективные оценки совпадают, то...
Вы и озвучили. :)
А других блогов не было? И почему офтоповый? Актуальный! Мужики оценили. :)
Он -- АВТОР. Какая к чёрту копипаста?!
Ну давайте, цепляйтесь исчо.
И пятерок тоже хватало. Вот только, по-вашему, колы - это
объективнаясубъективная оценка, а пятерки - накрутка. Майк в своем амплуа (Ц)
Имеет право, на то и главред. Вы тоже можете составлять свой топ, никто ж не запрещает.
Офтоповый по отношению к тематике сайта. Вот когда КВ переименуются в "Коньячные Вести" - ваш блог будет в топе.
Читаем внимательно: "копипаста с его сайта". Вы про уникальность в интернетах что-нибудь слыхали? Если текст появился на каком-то сайте, то любая его перепечатка на другом сайте (даже если она сделана руками АВТОРА) будет являться вторичной и оцениваться поисковиками гораздо ниже.
Я цепляюсь? Да ни в жисть. Я вас просто немножко поправляю, когда субъективизм излишне вас захлестывает.
Когда нет аргументов -- обезьянничают. :)
Неа, я не СМИ. :)
Ахаха! Без коммента.
И да, в защиту Дмитрия: не "копипаста" с его статьи, а его статья. Копипаста -- это у Логика. :) АВТОР имеет право размещать свои материалы, где угодно. Хотя Дмитрий, полагаю, в защите не нуждается.
(Имхо сейчас Логик должен заявиться.)
Хамство Вам редакция прощала неоднократно. Блогпост про алкоголизм -- не единственный и не сентябрьский. Я не претендую на размещение моих блогпостов в топах. Я не знаю: блоги -- это материал или нет? Ведь и блогпостам пользователи дают оценки.
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