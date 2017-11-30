Бренд Honor уже в Беларуси. Встречайте Honor 8 – cмартфон «для храбрых духом»!

На прошлой неделе в Беларуси в сети официальных партнеров Huawei стартовали продажи легендарного бренда Honor. Первым смартфоном, появившимся в витринах и в интернет-магазинах мобильных операторов и крупного ритейла, стал Honor 8, который на соседних рынках имеет репутацию одного из самых популярных по соотношению «цена-качество». Смотрим, почему.

Первое, чем Honor 8 привлекает внимание и за что в ряде СМИ аппарат назвали «самым красивым смартфоном» – это дизайн. Смартфон выполнен в тонком стеклянном корпусе с эффектом 3D-гравировки, благодаря которой цвет корпуса не теряет своей яркости ни на свету, ни в тени. При детальном рассмотрении бросается в глаза защитное 2.5D-стекло корпуса Gorilla Glass со сглаженными краями и закругленная алюминиевая рамка по бокам смартфона – все для большей эргономичности корпуса. Смартфон, действительно, удобно держать в руке.

Далее – дисплей с разрешением Full HD (1920х1080) и диагональю 5,2-дюйма. К особенностям дисплея Honor 8 относится поддержка технологии динамической настройки яркости: в зависимости от освещения экран подстраивается под комфортную для глаза яркость. Дополнительной фишкой является режим защиты зрения, снижающий уровень УФ-излучения экрана и предотвращающий усталость глаз при длительном пользовании – чтении или, например, играх.

Теперь о камере. Основная камера в Honor 8 двойная, оснащена двумя датчиками – цветным (RGB) и монохромным с размером пикселя 1,25 нм. Концепция ее работы точно такая, как у Huawei P9 или P10: один объектив 12 МП снимает в черно-белом изображении, второй – тоже 12 МП – в цвете.

Затем алгоритм обработки изображения объединяет оба кадра в один. В результате – четкий контрастный снимок с высоким уровнем детализации. Виртуальная диафрагма с изменяющимся значением от f/0.95 до f/16 позволяет настраивать глубину резкости фотографии, художественно размыть задний фон. Есть профессиональный режим с широким набором параметров съемки – выдержки, ISO, фокуса, баланса белого – все как если бы в руках пользователя была зеркальная фотокамера.

Три типа фокусировки: гибридный автофокус, который, при близком расположении объекта съемки использует технологию лазерной фокусировки. Датчик измерения глубины резкости активируется при съемке далеко расположенных объектов. Контрастный фокус позволяет «вытянуть» максимум в условиях плохого освещения. Реализована также и технология ISP – она повышает скорость фокусировки, съемки и обработки фото. К слову, камера отлично справляется и с макросъемкой, и с фото в условиях низкой освещенности, неплохо снимает видео FullHD. Одним словом, двойной основной камерой Honor 8 пользователь точно останется довольным.

Фронтальная 8 МП камера оснащена режимом «Идеальное селфи» и позволяет делать великолепные автопортреты даже в условиях слабой освещенности.

Теперь о «начинке» и функционале. Работает Honor 8 на 8-ядерном процессоре Kirin 950 SoC с архитектурой 16 нм. Чипсет оснащен сопроцессором i5, который осуществляет контроль датчиков смартфона, значительно повышая скорость работы процессора, сокращая время отклика и продлевая время работы батареи.

Кстати, о батарее: емкая, на 3000 мАч, с технологией энергосбережения Smart Power 4.0, она обеспечивает пользователю свыше 1,5 дней работы при обычном и более дня при интенсивном использовании смартфона.

Honor 8 поддерживает технологию быстрой зарядки 9 В/2 А. Например, уровень заряда 47% обеспечивается при зарядке в течение 30 минут. А если подключить полностью разряженный Honor 8 к зарядному устройству всего на 10 минут, то заряда батареи хватит на 2 часа разговора или 6 часов прослушивания аудио.

На задней панели находится сканер отпечатков пальцев. Благодаря новой технологии 3D-сканирования разблокировка телефона занимает всего 0,4 секунды. Сканер отпечатков пальцев легко превращается в умную клавишу «Smart Key», можно назначить три команды (например, открытие трех различных мессенджеров или соцсетей).

Пара слов о связи: аппарат поддерживает актуальную для Беларуси технологию передачи данных 4G (LTE) Cat6. С Honor 8 пользователь будет всегда на связи и в Сети: смартфон автоматически выбирает доступную соту с самым сильным сигналом, обеспечивая стабильный прием сигнала. Также в телефоне предустановлена глобальная база операторов мобильной связи, что позволяет ему быстрее регистрироваться в сети в роуминге. Honor 8 работает в 2-х диапазонах сети Wi-Fi: в более мощном диапазоне 2,4 ГГц и в более быстром 5 ГГц.

Еще немного об особенностях смартфона Honor 8:

Поддерживает технологию бесконтактных платежей: модель оснащена NFC-модулем.

Понравится меломанам и всем, для кого качество звука и звучания имеет значение: Honor 8 имеет интегрированный модуль динамика, что позволяет улучить качество воспроизведения музыки. Мощный микрофон, динамическое шумоподавление, технология улучшения речи и усиления аудио значительно повышают качество звука во время голосовых вызовов.

Отвечает требованиям экологии: Honor 8 – экологичный смартфон, он сделан из экологически чистых материалов и соответствует требованиям директив RoHS и REACH.

Открывает доступ к самым современным технологиям – Honor 8 поддерживает запись и чтение NFC-тегов, передачу P2P, платежи на базе SIM/HCE.

И самое крутое напоследок: в Honor 8 реализован двойной радиомодуль! Это значит, что при наличии двух SIM-карт, разговаривая, например, по одной, можно принять или переключить вызов на другую.

Учитывая характеристики Honor 8 и стоимость в Беларуси (в магазинах velcom. МТС, в сети «5 элемент»), этот прекрасный внешне и внутренне смартфон наверняка будет популярным подарком к грядущим праздникам.

В Беларуси смартфон бренда Honor 8 реализуется в синем и золотистом цветах корпуса в комплектации 64 ГБ ROM + 4 ГБ RAM.

Цены и условия приобретения уточняйте в местах продаж.