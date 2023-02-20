«Облачные технологии 2023»: специалисты МДА выступили на конференции в Москве

Группа компаний «Международный деловой альянс» приняла участие в конференции «Облачные технологии 2023», организатором которой выступило ведущее в СНГ ИТ-издание CNews.

Участники конференции обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием российского рынка облачных технологий. В 2021-2022 годах эксперты наблюдали повышение спроса на облачные услуги. Однако все еще небольшое количество отечественных компаний используют в своих процессах облачные технологии. В 2023 году и следующие 2-3 года аналитики прогнозируют на российском рынке всплеск облачных услуг.

Можно выделить три фактора, которые подстегивают развитие рынка на данном этапе: санкции; уход с рынка крупных зарубежных провайдеров и невозможность продлить лицензии на установленное ПО; кибератаки, которые нацелены на разрушение.

Заместитель генерального директора ООО «ИБА», российской компании Группы «Международный деловой альянс», Андрей Суслов выступил спикером на конференции и рассказал о нашем продукте - облачной платформе SCDC (Smart Cloud for Data Centers). Она позволяет создать публичное или частное облако в короткие сроки. Продукт включает широкий спектр сервисов: от создания виртуальной машины до сервисов автоматизации при разработке приложений. Пользователи платформы могут легко мигрировать из зарубежных облаков, например, из Amazon. Платформа обеспечивает автоматизированный процесс предоставления облачных услуг и биллинга. Фактически с помощью этого продукта можно в течение 1-3 месяцев стать владельцем облачного бизнеса.

Заместитель генерального директора ООО «ИБА» Андрей Суслов:

Выступление на конференции и общение с участниками помогло нам удостовериться, что мы движемся в правильном направлении. Благодаря конференции мы смогли рассказать о нашем продукте на федеральном уровне.

Мы помогаем компаниям в короткий промежуток времени построить облако без привлечения дорогих и узкоспециализированных специалистов. Для использования нужно базовое понимание работы подобных сервисов. Работа на платформе SCDC строится в простом и понятном визуальном инструменте, что позволяет минимизировать возможные ошибки.

Участие в таких мероприятиях - это отличная возможность получить фидбек от других участников рынка, потенциальных заказчиков, экспертов отрасли. Благодаря ивенту мы стали четче понимать наши преимущества, и у нас появилась дополнительная уверенность в том, что у продукта есть свое место на российском рынке облачного ПО.

Дмитрий Коневцев, генеральный директор ЗАО «Международный деловой альянс»:

Мы получили возможность пообщаться с активными участниками рынка, которые разрабатывают и развивают свои облачные платформы. Вместе со спикерами мы обсудили текущую обстановку в отрасли, проблематику и дальнейшие векторы развития ситуации.

Сейчас, вследствие ухода иностранных компаний, освободился очень большой сегмент рынка. Компаниям по-прежнему нужны качественные и надежные облачные сервисы, функционал которых не будет уступать иностранным аналогам.

Перед поставщиками и потребителями облачных услуг стоит ряд вызовов, преодолев которые рынок сможет активно развиваться и показывать устойчивую динамику на протяжении следующих лет.

В условиях импортозамещения при выборе платформы важным элементом становится широкий спектр услуг платформы. Наше решение SCDC обладает большим набором сервисов для комфортной работы в “облаках”, что делает его привлекательным для многих компаний. Мы убедились, что на рынке РФ существует серьезный интерес к продуктам такого класса.

Опыт участия в таких конференциях позволяет оставаться в тренде, быть на связи с коллегами и, конечно же, рассказывать о своих разработках. В наших ближайших планах - продолжать развивать платформу SCDC и участвовать в отраслевых мероприятиях на территории России.