МДА на форуме ТИБО представил решения для построения импортонезависимой ИТ-архитектуры

Компания «Международный деловой альянс» приняла участие в ежегодном ИКТ-форуме ТИБО-2023, который проходил в Минске 18-21 апреля. В рамках деловой программы форума генеральный директор Дмитрий Коневцев рассказал о построении независимой инфраструктуры в условиях экономической турбулентности.

Во время выступления Дмитрий Коневцев представил участникам форума ИТ-решения для отечественных компаний, с внедрением которых предприятия получают технологический суверенитет. Это особенно актуально ввиду ограничений на покупку лицензий и ухода западных вендоров с белорусского и российского рынков.

«Отечественным компаниям необходимо обеспечить непрерывность бизнеса, соблюсти требования регуляторов и, по сути, заново выстроить ИТ-ландшафт при помощи имеющихся на рынке решений. И здесь важна помощь ИТ-интеграторов, которые готовы стать партнерами на всем пути построения импортонезависимого ИТ-ландшафта и предложить комплексные, а не единичные бизнес-решения в качестве замены», — рассказал Дмитрий Коневцев.

Перед бизнесом стоит задача выбора правильных ИТ-решений, поэтому необходимо тщательно изучать и оценивать предложения поставщиков. От этого зависят цифровая независимость и возможности дальнейшего развития. Многие ИТ-решения появились относительно недавно, еще не апробированы и, вероятнее всего, не способны в полной мере обеспечить потребности компаний. В свою очередь, продукты «Международного делового альянса» внедрены и успешно используются в белорусских и российских компаниях на протяжении десятков лет.

Участникам форума Дмитрий Коневцев представил одну из последних разработок компании — «Канцлер НЕКСТ». Это универсальное программное решение на базе Open Source, которое автоматизирует работу с электронными документами и другими видами цифрового контента, а также обеспечивает высокий уровень масштабируемости и управления потоками работ.

На рынке есть спрос на надежные облачные решения. Дмитрий Коневцев познакомил слушателей форума с возможностями платформы Smart Cloud for Data Centers , с помощью которой можно запустить публичное или частное облако в короткие сроки. Продукт включает широкий спектр сервисов: от создания виртуальной машины до сервисов автоматизации при разработке приложений.

Спикер затронул вопрос перехода от иностранных ERP-систем к отечественным аналогам. Генеральный директор компании считает, что одним из инструментов расширения функциональности отечественных ERP-систем может стать Low-code платформа , разработанная специалистами «Международного делового альянса». Она может создавать бизнес-приложения в визуальном редакторе с минимальным количеством написания кода. Подход Low-code значительно ускоряет цифровизацию: от идеи до работающего автоматизированного бизнес-процесса за короткий период времени.

ТИБО — самый крупный в стране форум по информационно-коммуникационным технологиям. На форуме обсуждают трансформацию белорусского бизнеса и внедрение ИТ-технологий для построения цифровой экономики. Это уникальная площадка для обмена опытом, приобретения новых контактов и установления партнерства. В этом году мероприятие посетило более 55 тысяч участников из Беларуси и стран ближнего зарубежья. На выставке представлено более 260 экспонентов, а деловая программа форума состояла из 35 мероприятий.